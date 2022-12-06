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Кылварт обсудил в Брюсселе реализацию европейского зеленого соглашения

rus.postimees.ee
Кылварт обсудил в Брюсселе реализацию европейского зеленого соглашения
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Sander Ilvest

Мэр Таллинна Михаил Кылварт во вторник встретился в Брюсселе с заместителем директора Генерального директората Европейской комиссии по окружающей среде Патриком Чайлдом, на встрече обсудили реализацию европейского зеленого соглашения и связанных с ним европейских инициатив.

По словам заместителя директора Генерального директората Европейской комиссии по окружающей среде Патрика Чайлда, цели Зеленой столицы Европы гораздо шире, нежели миссия климатически нейтральных городов.

«Деятельность Зеленой столицы Европы также охватывает охрану природы, городские зеленые сети и биологическое разнообразие, – сказал Чайлд. – Таким образом, в реализации европейского зеленого соглашения большая роль возложена на города, и Таллинн как Зеленая столица Европы-2023, будет играть в этом ведущую роль».

По словам мэра Михаила Кылварта, в год Зеленой столицы цель Таллинна – представлять в Европе интересы других зеленых столиц. «Помимо этого, мы хотим улучшить работу сети Зеленых столиц и создать Центр компетенции по устойчивому управлению. Сегодняшняя встреча стала подтверждением тому, что наше сотрудничество с Европейской комиссией будет очень плотным и содержательным», – сказал Кылварт.

В ходе встречи также обсуждалась программа деятельности Таллинна как Зеленой столицы Европы следующего года, одним из приоритетов которой является поддержка зеленых инноваций. В ноябре следующего года в Таллинне пройдет европейский форум CleanTech и выставка зеленых технологий.

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