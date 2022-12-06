В доме в Ыйсмяэ произошла авария водопровода, жителей просят запастись водой

Жителей дома просят запастись водой, так как сегодня в 20 часов подача воды в здании будет отключена, чтобы она не вытекала на улицу. По распоряжению квартирного товарищества ремонтные работы на водопроводе начнутся завтра утром.

Олег Сильянов, старейшина района Хааберст, сообщил, что на данный момент неизвестно, что стало причиной ЧП и сколько времени могут занять ремонтные работы. «Квартирное товарищество заказало ремонтные работы, и они начнутся завтра утром. Так как воду в доме отключат уже сегодня, просим жителей запастись достаточным количеством воды», – сказал Сильянов.