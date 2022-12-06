ТАЛЛИНН ОТВЕЧАЕТ НА КРИТИКУ ⟩ Как очищают от снега узкие велодорожки, разделенные столбами

Когда обслуживание дорог начнет работать должным образом? По дороге на работу сегодня утром общественный транспорт и автомобили стояли колоннами. Вполне вероятно, что некоторые граждане опоздали на утреннюю встречу.

Профилактическое обслуживание дорог, то есть распыление хлоридов, уже было проведено вчера вечером. В общей сложности 173 тонны хлоридов было разбросано на дорогах со вчерашнего дня до сегодняшнего вечера. Распределители хлоридов работали с начала снегопада, чтобы соответствовать требованиям к состоянию дорожного покрытия.

Дороги на основных автомагистралях сегодня утром были свободны от слякоти и снега, в то время как снегоочистительные и антиобледенительные работы продолжаются непрерывно. Обслуживание дорог осуществляется на основе циклов технического обслуживания. Согласно Положению о состоянии дорог, цикл уборки снега и слякоти на основных дорогах с уровнем состояния 3 составляет пять часов, а цикл уборки снега с солью - семь часов. На подъемах цикл обслуживания составляет 30 минут.

Утренний час-пик был как раз между двумя процессами одного цикла обслуживания: улицы очищают, хлорируют дорожное покрытие - действие хлоридов занимает 2 часа, после чего дороги снова очищают и начинается новый цикл обслуживания. На данный момент введено в эксплуатацию 80 процентов существующей техники.

Город следит за ситуацией, и по мере усиления снегопада и ухудшения дорожных условий на улицах будет задействована вся имеющаяся техника.