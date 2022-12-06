Тармо Сульг, руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, объясняет, как убирается снег с велосипедных дорожек и насколько велик таллиннский парк снегоуборочной техники.
ТАЛЛИНН ОТВЕЧАЕТ НА КРИТИКУ ⟩ Как очищают от снега узкие велодорожки, разделенные столбами
Когда обслуживание дорог начнет работать должным образом? По дороге на работу сегодня утром общественный транспорт и автомобили стояли колоннами. Вполне вероятно, что некоторые граждане опоздали на утреннюю встречу.
Профилактическое обслуживание дорог, то есть распыление хлоридов, уже было проведено вчера вечером. В общей сложности 173 тонны хлоридов было разбросано на дорогах со вчерашнего дня до сегодняшнего вечера. Распределители хлоридов работали с начала снегопада, чтобы соответствовать требованиям к состоянию дорожного покрытия.
Дороги на основных автомагистралях сегодня утром были свободны от слякоти и снега, в то время как снегоочистительные и антиобледенительные работы продолжаются непрерывно. Обслуживание дорог осуществляется на основе циклов технического обслуживания. Согласно Положению о состоянии дорог, цикл уборки снега и слякоти на основных дорогах с уровнем состояния 3 составляет пять часов, а цикл уборки снега с солью - семь часов. На подъемах цикл обслуживания составляет 30 минут.
Утренний час-пик был как раз между двумя процессами одного цикла обслуживания: улицы очищают, хлорируют дорожное покрытие - действие хлоридов занимает 2 часа, после чего дороги снова очищают и начинается новый цикл обслуживания. На данный момент введено в эксплуатацию 80 процентов существующей техники.
Город следит за ситуацией, и по мере усиления снегопада и ухудшения дорожных условий на улицах будет задействована вся имеющаяся техника.
Как осуществляется очистка велосипедных дорожек? Они отделены от проезжей части столбиками. Снегоочистители не могут добраться до них.
На велосипедных дорожках, где из-за узких условий они стали еще уже, и поэтому недоступны для механической расчистки, были столбики удалены. Демонтаж столбиков обеспечит возможность очистки велосипедных дорожек от снега, устранения скольжения и уборки снега в соответствии с качеством и сроками, описанными в Положении о состоянии дорог. Снег должен быть убран с велосипедных дорожек в течение 24 часов после начала снегопада.
Каковы текущие возможности по обслуживанию дорог в Таллинне? Сколько снегоуборочных машин у нас в парке снегоуборочной техники или мы их все арендуем?
Задачей партнеров Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства является уборка автомагистралей и дорожных сооружений, а также тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.
Имеется пять зон обслуживания, и оно осуществляется подрядчиками. Обслуживание переулков и внутриквартальных дорог и дорожных сооружений организуется районными администрациями, которые также имеют договоры на выполнение работ по обслуживанию.
В общей сложности наши партнеры и подрядчики муниципалитетов имеют около 200 единиц техники для зимнего обслуживания. В настоящее время у партнеров агентства, работающих по контракту, на дорогах работают 34 подметально-уборочные машины; 46 тракторов и специальных машин дежурят для обслуживания пешеходных переходов, пешеходно-велосипедных дорожек и автобусных остановок; дежурят 29 бригад, которые работают вручную (по 2-3 человека в бригаде).
В настоящее время в распоряжении муниципальных подрядчиков 33 дорожных и 21 тротуароуборочных снегоуборочных машин, а также 46 человек, осуществляющих обслуживание вручную.
В дополнение к тротуарам, на которые распространяются контракты, примерно 50 процентов от общего числа тротуаров приходится на те, которые должны обслуживаться владельцами собственности.