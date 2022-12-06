«Новости в 7» за 6 декабря: почему телеканал «Дождь» попал под репрессии, что каждый из нас может сделать во имя экологии, чудеса из пипаркооков и как мы елочку рубили

Сегодня в выпуске:

- Власти Латвии отозвали лицензию у вещавшего из Риги российского оппозиционного телеканала «Дождь». Что будет с трансляциями дальше и как сотрудники «Дождя» восприняли шаг латвийских властей?

- Эстонские новости: метели и снегопады ухудшили дорожные условия по всей стране и можно ли использовать электрогенераторы в квартирах?

- Что нам всем нужно делать, чтобы затормозить процесс глобального потепления? Готова ли Эстония к переходу на зеленую энергетику? Ответы в материале нашего корреспондента.

Каждый год в декабре многие жители Эстонии испытывают симптомы одной особенной мании - мании поглощения традиционного праздничного печенья! «Piparkooki maania» - именно так называется выставка изделий из этого любимого лакомства, которую посетила наша корреспондент

- Вокруг света за три минуты: почему Путин на Крымском мосту сел за руль Мерседеса, что сделали американцы с переданным Украине грозным оружием и какая новогодняя елка произвела фурор в Финляндии.

- «Уж послала, так послала!» Эта фраза из легендарного советского мультфильма «Падал прошлогодний снег» хорошо отражает елочное приключение наших репортеров. Пила, топор, микрофон, камера, мотор, поехали!