Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 декабря: почему телеканал «Дождь» попал под репрессии, что каждый из нас может сделать во имя экологии, чудеса из пипаркооков и как мы елочку рубили
Сегодня в выпуске:
- Власти Латвии отозвали лицензию у вещавшего из Риги российского оппозиционного телеканала «Дождь». Что будет с трансляциями дальше и как сотрудники «Дождя» восприняли шаг латвийских властей?
- Эстонские новости: метели и снегопады ухудшили дорожные условия по всей стране и можно ли использовать электрогенераторы в квартирах?
- Что нам всем нужно делать, чтобы затормозить процесс глобального потепления? Готова ли Эстония к переходу на зеленую энергетику? Ответы в материале нашего корреспондента.
Каждый год в декабре многие жители Эстонии испытывают симптомы одной особенной мании - мании поглощения традиционного праздничного печенья! «Piparkooki maania» - именно так называется выставка изделий из этого любимого лакомства, которую посетила наша корреспондент
- Вокруг света за три минуты: почему Путин на Крымском мосту сел за руль Мерседеса, что сделали американцы с переданным Украине грозным оружием и какая новогодняя елка произвела фурор в Финляндии.
- «Уж послала, так послала!» Эта фраза из легендарного советского мультфильма «Падал прошлогодний снег» хорошо отражает елочное приключение наших репортеров. Пила, топор, микрофон, камера, мотор, поехали!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 декабря.