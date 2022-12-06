Сенсация! Сборная Марокко вышибла испанцев с чемпионата мира

Первый тайм прошел очень спокойно – обе команды не спешили и играли достаточно осторожно. На 25-й минуте у испанцев появился шанс на гол, но реализовать его команда так и не смогла. На перерыв уходили с ничейным счетом.

Во втором тайме игра на нервах продолжается – марокканцы держат глухую оборону, испанцы не могут нормально атаковать. Итог игры – ничья и команды начинают выяснять, кто сильнее в экстра-тайме.

Стоит отметить, что испанцы на групповом этапе выступали в группе Е и заняли второе место, уступив Японии. А команда Марокко выиграла группу F.

95-я минута – Марокко едва не забивает гол Испании. 100-я минута – Испания пытается атаковать, но пока безуспешно. Последние минуты добавленного времени испанцы проводят в бесконечных атаках, но мяч упорно не хочет залетать в ворота.

Пенальти. Для сборной Марокко это исторический момент, марокканцы дальше 1/8 финала не проходили никогда.

Что ж. По итогам серии сборная Марокко вышибла Испанию с чемпионата мира и прошла в четвертьфинал.