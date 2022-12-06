Более 25 тонн иллюминации будет привезено в Эстонию для фестиваля огней, который откроется 9 декабря на Таллиннском певческом поле. Главная тема фестиваля – известная сказка «Алиса в стране чудес», а создаваемый фантастический мир займет всю территорию с морской стороны Певческого поля.
Фото и видео ⟩ Таллиннский фестиваль света перенесет вас в сказочный мир, где чудеса никогда не заканчиваются
Для создания скульптур в Стране чудес иллюминации потребуется 70 тысяч лампочек и 18 тысяч метров шелка. Кроме того, посетители смогут пройти через лес лазерных лучей и насладиться захватывающим лазерным шоу. Фестиваль света, посвященный известной сказке «Алиса в стране чудес», будет включать лазерные шоу в течение шести выходных дней.
Фантастическая страна «Алиса в стране чудес» будет создано на территории с морской стороны Певческого поля. Десятки ансамблей световых скульптур изображают персонажей и обстановку из знаменитой сказки, а также другие фантастические растения, животных, птиц и здания. Украшенные сотнями тысяч лампочек и покрытые шелком, скульптуры достигают восьми метров в высоту.
В «Лесу лазеров» каждую пятницу, субботу и воскресенье в дни открытия фестиваля будут проходить лазерные шоу с использованием 12 лазеров и специально созданной для шоу музыки. В дополнение к развлекательной программе фестиваля будет работать рождественский рынок, зона уличной еды и место встречи с Санта-Клаусом. Будет открыт парк развлечений Тиволи.
Фестиваль откроется 9 декабря и будет работать каждую пятницу, субботу и воскресенье с 17:30 до 22:00. Более подробная информация ЗДЕСЬ.