Фото и видео ⟩ Таллиннский фестиваль света перенесет вас в сказочный мир, где чудеса никогда не заканчиваются

Для создания скульптур в Стране чудес иллюминации потребуется 70 тысяч лампочек и 18 тысяч метров шелка. Кроме того, посетители смогут пройти через лес лазерных лучей и насладиться захватывающим лазерным шоу. Фестиваль света, посвященный известной сказке «Алиса в стране чудес», будет включать лазерные шоу в течение шести выходных дней.

Фантастическая страна «Алиса в стране чудес» будет создано на территории с морской стороны Певческого поля. Десятки ансамблей световых скульптур изображают персонажей и обстановку из знаменитой сказки, а также другие фантастические растения, животных, птиц и здания. Украшенные сотнями тысяч лампочек и покрытые шелком, скульптуры достигают восьми метров в высоту.

В «Лесу лазеров» каждую пятницу, субботу и воскресенье в дни открытия фестиваля будут проходить лазерные шоу с использованием 12 лазеров и специально созданной для шоу музыки. В дополнение к развлекательной программе фестиваля будет работать рождественский рынок, зона уличной еды и место встречи с Санта-Клаусом. Будет открыт парк развлечений Тиволи.