Яшин: Европа должна дать детям беженцев образование, которое поможет им восстановить Украину

- Буквально несколько назад при поддержке НКО Mondo организация «Восток SOS», провела в Ужгороде тренинг для работников сферы образования, посвященный теме прав человека и детей. Вы тоже принимали участие в работе этого мероприятия вместе с несколькими коллегами из НКО Mondo. Хочу попросить вас рассказать об этом тренинге, о том, что находилось в главном фокусе этого мероприятия...

- В тренинге, который состоялся при нашей поддержке в Ужгороде, участвовали представители 24 школ Луганской области. Главным образом, это были даже не учителя, а именно директора школ, которые руководят образовательным процессом во время кризиса. Главной темой тренинга действительно были права человека, права детей во время войны, но также мы много говорили об информационной гигиене, о выстраивании коммуникаций внутри школьного коллектива во время войны.

Коллективы этих школ сейчас разбросаны по всей Европе, а то и по всему миру. Есть внутренние беженцы, которые продолжают дистанционно преподавать с территории Украины, есть и такие учителя, кто делают это, находясь в европейских странах. Одной из моих миссий на тренинге было рассказать этим директорам о том, как работают открытые в Эстонии для детей украинских беженцев школы. О том, как мы приняли этих детей, какие образовательные методики мы им предлагаем, как мы с ними работаем.