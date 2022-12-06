Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Из-за снегопада в среду ожидаются сложные дорожные условия

rus.postimees.ee
Из-за снегопада в среду ожидаются сложные дорожные условия
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Метель. Фото иллюстративное.
Метель. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

По прогнозу службы погоды Эстонии, рано утром в среду зона плотных снегопадов с юга страны распространится по всей Эстонии, дорожные условия могут быть сложными.

В ночь на среду на островах и западном побережье ожидается гололедица, возможен ледяной дождь. Рано утром с юга страны распространится зона плотных снегопадов. За день выпадет ориентировочно до 10-15 см снега. Ветер юго-восточный порывами до 10-14 м/с, с метелью.

Все фирмы по дорожному обслуживанию делают все возможное, на дороги выведена вся техника, но на уборку снега на всех дорогах потребуется время.

Транспортный департамент советует в нынешних погодных условиях отказаться от поездки. Если поездку невозможно отложить, водителю следует быть крайне осторожным и придерживаться соответствующего условиям стиля вождения.

Транспортный департамент рекомендует учитывать, что зимние дорожные условия переменчивы и при планировании поездки следует запастись временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимальная разрешенная скорость ни в коем случае не подходит при метели, снежных валах и скользких дорогах.

Для получения информации о дорожных условиях участники дорожного движения должны звонить по номеру 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на сайте http://tarktee.ee.

Ключевые слова
Наверх