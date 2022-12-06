Украина раскритиковала Индию за покупку российской нефти

Министр иностранных дел Индии накануне выступил в защиту покупки российской нефти, подчеркнув, что Европа продолжает покупать ее больше, чем Индия.

Дмитрий Кулеба заявил индийскому телеканалу NDTV, что покупка российской нефти не может быть оправдана тем, что европейцы делают то же самое.

По словам Кулебы, это «неуместно с моральной точки зрения».

«Вы покупаете дешевую нефть не из-за европейцев, вы покупаете ее из-за нас, из-за наших страданий, из-за нашей трагедии, из-за войны, которую Россия начала против Украины».

Индия увеличила импорт дешевой российской нефти в шесть раз с февраля, когда Россия ввела войска в Украину.

Правительство Индии заявляет, что миллионы бедных индийцев страдают из-за глобального роста цен после начала войны, что не оставляет им иного выбора, кроме как покупать самую дешевую нефть.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что европейские страны повысили цены для Индии за счет увеличения импорта нефти и газа с Ближнего Востока.

«Ближний Восток традиционно был поставщиком для такой экономики, как Индия, поэтому это также оказывает давление на цены и на Ближнем Востоке», – сказал он.

Индия и Россия являются давними союзниками, а Москва – крупнейший поставщик оружия для Нью-Дели. Индия также воздержалась от присоединения к резолюции ООН, осуждающей вторжение в Украину.