Хорватия надеется присоединиться к Шенгенской зоне

Министры юстиции стран ЕС встретятся в четверг, чтобы решить, принимать ли Хорватию в Шенгенскую зону, которая позволяет 400 миллионам человек свободно перемещаться по 26 странам-членам ЕС.

Одним из главных камней преткновения является вопрос о способности Хорватии охранять протяженную внешнюю границу ЕС в то время, когда миграция является одной из самых больших проблем страны.

Загреб подал заявку на вступление в Шенгенскую визовую зону еще в 2016 году, но это произошло в непростое для Европы время.

С 2015 года миллионы мигрантов бежали из зон конфликтов в ЕС, рискуя жизнью. В 2020 году наступила ковидная пандемия.

Оба эти события побудили страны Шенгенской зоны частично восстановить пограничный контроль.

Если в четверг Хорватия получит зеленый свет на вступление в Шенген, возможно, вместе с Болгарией и Румынией, километровый автомобильный барьер на пограничном переходе Брегана со Словенией уйдет в историю.

Брегана – один из 73 наземных пунктов пересечения границы Хорватии с соседями по ЕС – Словенией и Венгрией. Все 73 прекратят свое существование.

«Первого января мы поднимем шлагбаумы, и движение на границе будет свободным», – сказал Зоран Ничено, глава пограничной полиции Хорватии.