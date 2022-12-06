На этой неделе Хорватия может получить разрешение на вступление в крупнейшую в мире безвизовую зону.
Хорватия надеется присоединиться к Шенгенской зоне
Министры юстиции стран ЕС встретятся в четверг, чтобы решить, принимать ли Хорватию в Шенгенскую зону, которая позволяет 400 миллионам человек свободно перемещаться по 26 странам-членам ЕС.
Одним из главных камней преткновения является вопрос о способности Хорватии охранять протяженную внешнюю границу ЕС в то время, когда миграция является одной из самых больших проблем страны.
Загреб подал заявку на вступление в Шенгенскую визовую зону еще в 2016 году, но это произошло в непростое для Европы время.
С 2015 года миллионы мигрантов бежали из зон конфликтов в ЕС, рискуя жизнью. В 2020 году наступила ковидная пандемия.
Оба эти события побудили страны Шенгенской зоны частично восстановить пограничный контроль.
Если в четверг Хорватия получит зеленый свет на вступление в Шенген, возможно, вместе с Болгарией и Румынией, километровый автомобильный барьер на пограничном переходе Брегана со Словенией уйдет в историю.
Брегана – один из 73 наземных пунктов пересечения границы Хорватии с соседями по ЕС – Словенией и Венгрией. Все 73 прекратят свое существование.
«Первого января мы поднимем шлагбаумы, и движение на границе будет свободным», – сказал Зоран Ничено, глава пограничной полиции Хорватии.
В аэропортах из-за технических проблем изменения вступят в силу только с 26 марта.