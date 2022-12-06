Суд оправдал «научных» браконьеров

Прокуратура обвинила Цирка и Ярвалта в нарушении правил рыбной ловли, причиняющем серьезный ущерб окружающей среде.

Обвиняемым выдали специальное разрешение на рыбную ловлю для проведения экологических исследований, в качестве дополнительного условия оно содержало запрет на продажу пойманной рыбы.

Хотя выяснилось, что как минимум часть рыбы была продана после завершения научных исследований, суд оправдал обоих мужчин.

По мнению прокуратуры, научная работа являлась второстепенной целью обвиняемых, а главной целью была продажа пойманной рыбы. В этой связи она рассматривала их действия в качестве профессионального промысла рыбы, причиняющего ущерб окружающей среде.

Суд не согласился с правовой оценкой прокуратурой профессионального рыбного промысла. Хотя обвиняемые нарушили дополнительно условие, их действия не причинили вреда окружающей среде.

Согласно пенитенциарному кодексу, уголовная ответственность следует только в том случае, если в результате нарушения правил ловли рыбы окружающей среде причинен серьезный ущерб, на сумму не менее 4000 евро.

Ярвалт также обвинялся в использовании не сооветствующего правилам инвентаря. Суд решил, что и по этому пункту не было ущерба для экологии.

Действия обвиняемых могут носить признаки административного нарушения, но административное производство исключено за давностью проступка, отметил суд.