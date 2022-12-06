Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что в случае новой волны беженцев из Украины страна не сможет помогать новоприбывшим так же, как раньше. Она заявила об этом в интервью Радио 4.
Кая Каллас: Эстония не сможет помогать беженцам из Украины на том же уровне, что и раньше
«Мы говорили с Финляндией о том, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше. <…> Если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше», – заявила она.
Каллас также допустила отключения энергии из-за того, что в странах Балтии сейчас меньше электричества, чем было раньше. «Это означает то, что у нас не такой большой буфер, и если наступят холода, то может сложиться ситуация, когда наше потребление превысит производство электроэнергии в нашем регионе», – сказала она.
В августе пограничная служба Эстонии не пустила в страну нескольких граждан Украины, которые какое-то время находились в России. Позже департамент полиции и погранохраны Эстонии объяснил отказ тем, что не пускают людей, «которые уже долгое время живут и работают в России и на самом деле хотят въехать в Шенгенскую зону не в качестве беженца, а скорее с целью туризма или для посещения родственников или знакомых», потому что в таком случае они путешествуют не как беженцы.