Кая Каллас: Эстония не сможет помогать беженцам из Украины на том же уровне, что и раньше

«Мы говорили с Финляндией о том, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше. <…> Если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше», – заявила она.

Каллас также допустила отключения энергии из-за того, что в странах Балтии сейчас меньше электричества, чем было раньше. «Это означает то, что у нас не такой большой буфер, и если наступят холода, то может сложиться ситуация, когда наше потребление превысит производство электроэнергии в нашем регионе», – сказала она.