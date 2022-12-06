Ад от португальцев: Швейцария пропустила шесть мячей и уехала домой

В первом тайме первый гол швейцарцам был забит уже на 17-й минуте (автор - Гонсало Рамуш). Тогда показалось, что сейчас Швейцария отыграется, но на 30-й минуте она получила второй гол - от Пепе. До конца матча положение сохранялось, на паузу команды ушли со счетом 2:0.

Второй тайм, 51-я минута – третий гол в воротах Швейцарии (Гонсало Рамуш) и становится ясно, что с обороной сборной что-то не то. Спустя три минуты в ворота швейцарцев прилетает четвертый гол от Рафаэля Геррейры. Только на 58-й минуте они сумели открыть свой счет, но положение это сильно не изменило, потому что на 67-й минуте они получили пятый гол в свои ворота, и снова от Рамуша, который на этом чемпионате стал настоящей звездой своей сборной.