ВИДЕО ⟩ Пенсионерка из Ида-Вирумаа по ошибке продала две квартиры вместо одной

Репортер Кетлин Крузе отправилась в Ляэне-Вирумаа, где встретилась с одной милой, но очень встревоженной дамой. Представьте, вы думаете, что продаете одну из своих квартир, и только потом обнаруживаете, что на самом деле продали за ту же сумму две квартиры. Инге – 71-летняя пенсионерка, ранее работавшая поваром в детском саду в Кохтла-Ярве. Хотя сейчас Инге живет в Кохтла-Ярве, она приобрела недвижимость в Поркуни с целью провести здесь свою старость.