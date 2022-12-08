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ВИДЕО ⟩ Пенсионерка из Ида-Вирумаа по ошибке продала две квартиры вместо одной

Kuuuurija
Пенсионерка из Ида-Вирумаа по ошибке продала две квартиры вместо одной
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Инге.
Инге. Фото: Kuvatõmmis "Kuuuurija" saatest

В сегодняшней передаче мы поговорим об одном невероятном случае. Три года назад 71-летняя Инге отправилась к нотариусу продавать одну из своих квартир. Теперь же выяснилось, что она продала две квартиры, и этого не заметил даже покупатель.

Репортер Кетлин Крузе отправилась в Ляэне-Вирумаа, где встретилась с одной милой, но очень встревоженной дамой. Представьте, вы думаете, что продаете одну из своих квартир, и только потом обнаруживаете, что на самом деле продали за ту же сумму две квартиры. Инге – 71-летняя пенсионерка, ранее работавшая поваром в детском саду в Кохтла-Ярве. Хотя сейчас Инге живет в Кохтла-Ярве, она приобрела недвижимость в Поркуни с целью провести здесь свою старость.

«В 2004 году я купила нижнюю квартиру, а потом, в 2009 году, купила на втором этаже», – рассказывает она.

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