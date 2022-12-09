ВИДЕО ⟩ Участие в реалити-шоу закончилось для эстонской звезды больничной койкой

Бывшая звезда реалити-шоу признается, что были съемочные дни, которые ей до сих пор крайне сложно вспоминать. Особенно травмирующим для Хелен стал день, когда ее и ее партнера вывели на улицу во время грозы и там им пришлось начинать целоваться.

Хелен говорит, что ее беспокойство усугублялось еще и тем, что квартира, где проходили съемки, была заполнена камерами видеонаблюдения. В итоге она больше не хотела быть на съемках телешоу, но по ее словам, понятия не имела, как можно было покинуть съемочную площадку. Хелен боялась, что ей придется заплатить продюсерам шоу огромный штраф, если она уйдет.

Несколько недель на съемках заставили ее задуматься о том, что надо как-то выкручиваться. Ситуация казалась неизбежной для Хелен и единственный способ выбраться со съемок реалити-шоу был для нее в тот момент крайне трагичным – она подумывала в тот момент о самоубийстве.

Однако она все же продолжала съемки. Хелен описывает день, когда она наконец поняла, что с ее здоровьем что-то не так. Так, по ее словам, она попала в больницу прямо со съемок реалити-шоу.