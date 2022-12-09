В этом выпуске передачи Kuuuurija Хелен Кыпп расскажет о том, как на нее повлияло участие в реалити-шоу. Хелен хочет предупредить всех, что жизнь после участия в реалити может стать по-настоящему тяжелой.
ВИДЕО ⟩ Участие в реалити-шоу закончилось для эстонской звезды больничной койкой
Эта передача отражает личное понимание, видение и мнение Хелен Кыпп о ее участии в реалити-шоу.
Хелен Кыпп – имя, которое знают многие. Большинство из нас знает эту молодую и активную женщину прежде всего по телепроектам. Несколько лет назад Хелен участвовала в одном из популярных реалити-шоу, где ее снимали днем и ночью, а телезрителям довелось увидеть самые сокровенные моменты. Репортер Кристина Рейманд побеседовала с Хелен о том, что же реалити-шоу, согласно ее описанию, может сделать с человеком.
Этой осенью реалити-шоу на эстонских телеэкранах было как грибов после дождя. Поэтому в сегодняшней передаче Хелен хочет поведать свою историю ищущей приключений молодежи. Мало кто знает, что шоу, которое сделало Хелен знаменитой около шести лет назад, по ее словам, на самом деле закончилось катастрофой.
Чуть более шести лет назад Хелен получила судьбоносный телефонный звонок. На другой стороне трубки ей предложили большую и заманчивую возможность. Эти звонки Хелен якобы делал сотрудник продюсерской компании, которая занималась производством реалити-шоу.
Например, в 2015 году Хелен уже принимала участие в реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (Abielus esimesest silmapilgust). Так как этот опыт был положительным, она и на этот раз согласился принять участие в отечественном телешоу. Съемки проходили шесть лет назад дождливой осенью и должны были длиться ровно семь недель. К сожалению, они прервались уже в конце третьей недели, когда, по ее словам, Хелен прямо со съемок попала в больницу.
Бывшая звезда реалити-шоу признается, что были съемочные дни, которые ей до сих пор крайне сложно вспоминать. Особенно травмирующим для Хелен стал день, когда ее и ее партнера вывели на улицу во время грозы и там им пришлось начинать целоваться.
Хелен говорит, что ее беспокойство усугублялось еще и тем, что квартира, где проходили съемки, была заполнена камерами видеонаблюдения. В итоге она больше не хотела быть на съемках телешоу, но по ее словам, понятия не имела, как можно было покинуть съемочную площадку. Хелен боялась, что ей придется заплатить продюсерам шоу огромный штраф, если она уйдет.
Несколько недель на съемках заставили ее задуматься о том, что надо как-то выкручиваться. Ситуация казалась неизбежной для Хелен и единственный способ выбраться со съемок реалити-шоу был для нее в тот момент крайне трагичным – она подумывала в тот момент о самоубийстве.
Однако она все же продолжала съемки. Хелен описывает день, когда она наконец поняла, что с ее здоровьем что-то не так. Так, по ее словам, она попала в больницу прямо со съемок реалити-шоу.
Хелен была на съемках шоу всего три недели, но, по ее словам, она и по сей день работает над улучшением своего психического здоровья. Оглядываясь назад на этот опыт, она говорит, что не должна была отвечать на тот судьбоносный телефонный звонок. По словам самой Хелен, она не получила всего того, что ей обещали в начале. Да, шоу принесло Хелен славу, но слава, добытая болью, по ее словам, не повод для гордости.
Сегодня жизнь Хелен Кыпп идет в гору. Хотя ей каждый день приходится работать над своим душевным равновесием, у нее есть двое прекрасных детей и заботливый муж. Прошлой осенью они с семьей переехали в Тарту, и Хелен начала обучение на медицинском факультете Тартуского университета.
Разумеется, Kuuuurija также связалась с одним из продюсеров программы, который сказал, что не может комментировать историю Хелен Кыпп. Он сказал, что ему известны утверждения, сделанные ею, но подчеркнул, что не может больше комментировать историю или говорить то, что известно команде шоу, так как он не имеет права публиковать эту информацию.
Подробнее смотрите в сюжете Kuuuurija с переводом на русский язык. Если у вас есть интересная история, напишите или позвоните ведущей передачи Катрин Луст: katrin.lust@gmail.com, 5668 1734.