В Эстонии провели проверку новогодних огней: половина не соответствовала требованиям

Результаты тестирования показали, что больше всего проблем возникло с блоками проводов. Несоответствующие устройства в основном имели меньшую, чем разрешено, площадь поперечного сечения питающего кабеля, несоответствие изоляции кабелей, а в одном из продуктов отсутствовала соответствующая защита от натяжения, которая предназначена для предотвращения отрыва силового кабеля от устройства.

Cветовая цепочка 100 LED 8 м. Фото: TTJA

Также были проблемы со структурной прочностью блоков управления гирляндой, которые можно было относительно легко открыть и без инструментов, что обеспечило доступ к находящимся под напряжением частям.

Также имел место случай, когда маркировка вводила в заблуждение, согласно указанной маркировке устройство, предназначенное для внутренних условий, якобы могло использоваться и на открытом воздухе. Все описанные дефекты могут привести к поражению электрическим током, а также способствовать возгоранию.

Несоответствующим требованиям оказались три изделия: световая занавеска 300 LED IP 44 5,5 м, световой шар 50 LED и световая цепочка 100 LED 8 м.

«Обращаем внимание, что безопаснее использовать низковольтные новогодние гирлянды, работающие от батареек или от источника питания, поскольку такие изделия пробуждают интерес у детей. При использовании рождественских гирлянд вы должны следовать указаниям руководства пользователя, и на улице использовать гирлянды, предназначенные исключительно для наружных условий», – сказала руководитель отдела безопасности товаров TTJA Яна Балютис-Кютт.

Cветовой шар 50 LED. Фото: TTJA