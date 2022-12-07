Платить или не платить? Жители Эстонии выразили отношение к налогам

«В последние годы серьезных изменений в налоговой системе не происходило. Она людям знакома, и поэтому высока их готовность платить налоги, частью которой является именно осведомленность», – отметил генеральный директор Налогово-таможенного департамента Райго Ууккиви.

Согласно исследованию готовности платить налоги за 2022 год, по словам 93% жителей, они всегда платят все налоги корректно, а по словам 96% жителей, они всегда платят их своевременно. 88% респондентов знают, как платить налоги и с чего нужно их платить (например, с заработной платы, дополнительного дохода и т.д.), а 90% знают, что за счет налогов получают от государства услуги. Однако 20% населения при этом считают, что уплаты налогов легко избежать.

«Один из самых важных результатов исследования, который мы должны учитывать при планировании нашей деятельности в следующем году, – это связь между готовностью платить налоги и материальным положением. Чем труднее людям, тем заманчивее кажется уклонение от уплаты налогов. Это будет иметь определяющее значение в перспективе экономического спада», – добавил он.

Как и прежде, в 2022 году НТД также получил самые высокие оценки за надежность и эффективность учреждения, больше всего повысились оценки за курс на сотрудничество и консультирование людей.

«Оценка нашей готовности к сотрудничеству и направленности на консультирование в сфере обслуживания клиентов повысилась больше всего. Это свидетельствует о том, что консультационный и поддерживающий подход нашей службы поддержки клиентов принёс свои плоды, и люди, обращающиеся в Налогово-таможенный департамент, чувствуют, что сотрудничество налажено. Мы полностью удовлетворены оценками жителей Эстонии, и это – результат целенаправленной работы, которую необходимо продолжать», – подчеркнул Ууккиви.

Исследование готовности платить налоги проводится по заказу НТД уже пятый год, в этот раз исследование проводило предприятие Kantar Emor, в общей сложности было опрошено 1329 жителей.

Цель исследования готовности платить налоги – выяснить установки и убеждения жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет в отношении уплаты налогов, НТД, налоговых норм, рисков и наказаний, а также действующей в Эстонии налоговой системы в целом. Исследование позволяет оценить изменения, произошедшие за последние годы, по сравнению с результатами исследования готовности платить налоги за 2018–2021 гг., и посредством этого предоставляет НТД вводные данные для дальнейшего развития сферы.