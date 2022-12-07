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Наркотики и отсутствие крыши над головой: жизнь Садель, которую обвиняют в убийстве матери, была непростой

Брита-Мария Алас
Наркотики и отсутствие крыши над головой: жизнь Садель, которую обвиняют в убийстве матери, была непростой
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Анна-Мария Садель и Андрес Миллер.
Анна-Мария Садель и Андрес Миллер. Фото: Tairo Lutter

Во вторник на судебном заседании по делу Андреса Миллера (41) и Анны-Марии Садель (26), прозванных убийцами матери, выяснилось, что последняя в несовершеннолетнем возрасте стала бездомной. Отчим Садель раскрыл возможный мотив жестокой расправы, пишет Postimees.

Садель, которую обвиняют в том, что она вместе с друзьями отвезла свою мать в лес и убила ее, по словам отчима, редко с ним общалась. Однако из троих детей именно Анна-Мария имела наиболее близкие отношения с матерью. «Когда у нее были проблемы, она к нам приходила», – рассказал мужчина. По его словам, жена предупреждала, что если придется выбирать между ним и дочерью, она в любом случае выберет своего ребенка. 

По словам отчима, мать переживала за дочь, так как часто не могла с ней связаться, ведь Садель регулярно меняла номера телефонов. «У меня и Анны-Марии были напряженные отношения, я не знаю, почему. После ее визитов жена плакала. Я говорил: прекрати, что ты расстраиваешься? Она взрослый человек!»

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