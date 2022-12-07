Наркотики и отсутствие крыши над головой: жизнь Садель, которую обвиняют в убийстве матери, была непростой

Садель, которую обвиняют в том, что она вместе с друзьями отвезла свою мать в лес и убила ее, по словам отчима, редко с ним общалась. Однако из троих детей именно Анна-Мария имела наиболее близкие отношения с матерью. «Когда у нее были проблемы, она к нам приходила», – рассказал мужчина. По его словам, жена предупреждала, что если придется выбирать между ним и дочерью, она в любом случае выберет своего ребенка.