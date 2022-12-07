Очередной обстрел Россией украинской энергетики показал две тенденции. Первая – Путин уже не верит в эффективность своей армии, поэтому пытается просто заморозить украинцев. Второй – украинские ПВО становятся все более эффективными. 5 декабря они сбили 60 из 70, выпущенных РФ ракет, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Обзор событий недели в Украине: украинские политики взялись за старое, а миллиардер Коломойский – все!
Больше всего пострадала Одесская область. Город у моря оказался без света, отопления, воды и электротранспорта. По всей Украине снова, кроме плановых, происходят еще и экстренные отключения электроэнергии. Это при минусовых температурах на улице. И, тем не менее, признаки военной импотенции Кремля усиливают надежду украинцев на скорую победу, а это дает стимул и для невоенной жизни страны.
А слуги кто?
Любопытно наблюдать, как с успешным продвижением ВСУ постепенно выходит из комы внутриполитическая жизнь Украины. Если в начале войны элиты сплотились перед угрозой потери всего и сосредоточили свою деятельность на сопротивлении врагу, то сейчас наблюдается четкий тренд, когда врагом занимаются Вооруженные силы, а политики начинают все более явную борьбу за возможность контролировать экономические, финансовые, медийные ресурсы.
Так, в последнее время возобновились попытки Офиса президента отстранить от власти или хотя бы сделать более управляемым мэра Киева Виталия Кличко. Формальным поводом является, якобы, «саботаж» киевскими властями создания пунктов для обогрева и зарядки электронных устройств на случай длительного блэкаута. Кличко назвал эти претензии необоснованными, но важны в данном случае не сами пункты, а появление таких обвинений в публичном пространстве со стороны президентской партии.
Еще одним скандалом с возможными далекоидущими последствиями стала публикация в одном из ведущих интернет-ресурсов страны расследования о заместителе главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилле Тимошенко. Чиновник разъезжал по Киеву на Porsche Taycan стоимостью около 100 000 долларов. При этом машина зарегистрирована на коммерческую структуру, владельцем которой является друг главы президентской фракции в парламенте Украины Вемир Давитян. СМИ также называют его неформальным куратором от власти Запорожской области. По словам Тимошенко, Давитян просто дал ему новую машину покататься, что он и делал «три-четыре раза». Хотя сам Давитян за ее рулем не был замечен системами видеонаблюдения ни разу, а «тест-драйв» Тимошенко длился около двух месяцев, пока супер-каром не заинтересовались журналисты.
При этом Кириллу Тимошенко припомнили еще один скандал с его участием. Несколько месяцев назад журналисты заметили, что в качестве служебного авто он использует Chevrolet Tahoe. Такие машины не продаются в Украине, и компания General Motors передала 50 штук для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий. Обслуживание чиновника Офиса президента явно не относится к этой сфере. Также журналисты обратили внимание, что заместитель главы президентского офиса снимает особняк на 1200 квадратных метров в «городке миллиардеров» под Киевом. Причем, арендует он этот дом по явно заниженной цене и у одного из крупнейших киевских застройщиков. При этом Тимошенко в Офисе президента является официальным куратором строительного направления.
В общем, даже при отсутствии явного криминала история с Кириллом Тимошенко выглядит очень плохо и бьет она не только по чиновнику, но и по всей команде Зеленского. Сам факт шикарной жизни близкого к президенту человека во время войны, да еще и при непрозрачных обстоятельствах, точно не соответствует концепции бескорыстности «слуг народа».
УПЦ МП
События вокруг Украинской православной церкви (Московского патриархата) на минувшей неделе продолжали двигаться к своему логическому финалу – запрету деятельности этой организации в Украине. 1 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству предложить Верховной раде запретить деятельность религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в России».
Кроме того, СНБО поручил обеспечить проверку правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, то есть правомерность нахождения УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре. «Этими и другими решением мы гарантируем Украине духовную независимость», – заявил президент Владимир Зеленский.
Уже на следующий день СМИ со ссылкой на архиепископа Православной церкви Украины (не УПЦ (МП)! – прим. авт.) Черниговского и Нежинского Евстратия, сообщили что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ! Правда, потом оказалось, что на самом деле «сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ», – пояснил министр культуры Александр Ткаченко. То есть, один из многочисленных монастырей Лавры, который и раньше был в ПЦУ, просто получил статус юрлица. Министр отметил, что эти процессы «не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре». Ткаченко напомнил, что «вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью. Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, и нижняя Лавра, которая передана в аренду во времена Януковича бессрочно УПЦ». По его словам, у правительства есть два месяца, чтобы «исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самой УПЦ… И в течение этих двух месяцев мы и будем принимать те или иные решения».
Не трудно предсказать, какими будут эти решения… «На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги, и очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути», – заявил президент Зеленский.
3 декабря СБУ опубликовала перечень лиц, вошедших в «церковный список» санкций СНБО, которые еще 1 декабря были введены в действие президентом. Это 10 человек, большинство из которых находятся вне Украины, в основном – служители УПЦ (МП) в Крыму или на оккупированных территориях. Но, есть и такие знаковые фигуры, как партнер Рината Ахметова по бизнесу, бывший нардеп Вадим Новинский и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. Санкции заключаются в том, что в течение пяти лет эти лица не смогут распоряжаться своими активами, будут ограничены в торговых операциях, не смогут выводить капиталы за границу, приобретать в собственность землю и недвижимость, лишатся государственных наград…
Любопытно, что уже на следующий день священник ПЦУ Георгий Коваленко охарактеризовал санкционный список как составленный «непрофессионально». По его словам, в нем нет людей «которые реально рулят в руководстве УПЦ (МП)».
Он также отметил, что ранее «не было политической воли в отношении УПЦ (МП), а сейчас она появилась». На самом деле, раньше украинские власти просто не могли активировать те процессы, которые начались сейчас. Пока ВСУ не продемонстрировали команде Зеленского возможность исхода войны без «тяжелых» для Украины компромиссов с РФ, церковный вопрос, наверняка, рассматривался в Офисе президента как один из предметов торгов на переговорах с агрессором. Однако, после Харьковского наступления, а, тем более, после Херсона, сама идея компромиссов с Путиным была отброшена. Кроме того, вопрос нужно было подготовить в правовом плане. Не зря же решению СНБО предшествовали контр-разведывательные мероприятия СБУ в епархиях УПЦ (МП) по всей стране. То есть, были подготовлены и юридические основания и общественное мнение.
Ну и сегодня, после всех тех зверств, которые российская армия совершила в Украине, вряд ли большое число прихожан пророссийской церкви выйдут на масштабные протесты, скорее, ее адепты просто уйдут в подполье. Так что, момент, как говорится, созрел во всех отношениях.
Коломойский больше не…
Ну и не столько важная, сколько показательная новость, иллюстрирующая кардинальные изменения, происходящие в Украине. Миллиардер Игорь Коломойский уже не миллиардер! В этом году он потерял больше половины своего состояния. Теперь оно оценивается всего в 850 миллионов. К такому выводу пришел Forbes Украина. Основные активы Коломойского составляют нефтяные, металлургические и медиа компании. Война обесценила их все: какие-то в половину, некоторые – даже больше. Эта ситуация показательна тем, что касается всех, кого до 24 февраля СМИ называли украинскими олигархами. То есть, сейчас происходит объективная и кардинальная реструктуризация украинской экономики. А уничтожение олигархата автоматически приведет к структурным изменениям и в политической жизни страны. Как говорится, нет худа без добра.