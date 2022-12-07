Обзор событий недели в Украине: украинские политики взялись за старое, а миллиардер Коломойский – все!

Уже на следующий день СМИ со ссылкой на архиепископа Православной церкви Украины (не УПЦ (МП)! – прим. авт.) Черниговского и Нежинского Евстратия, сообщили что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ! Правда, потом оказалось, что на самом деле «сейчас речь не идет о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идет о регистрации юридического лица в том самом монастыре, церкви, которая до сих пор находится в пользовании ПЦУ», – пояснил министр культуры Александр Ткаченко. То есть, один из многочисленных монастырей Лавры, который и раньше был в ПЦУ, просто получил статус юрлица. Министр отметил, что эти процессы «не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре». Ткаченко напомнил, что «вся Киево-Печерская Лавра является государственной собственностью. Как верхняя, это заповедник, где расположены музеи, и нижняя Лавра, которая передана в аренду во времена Януковича бессрочно УПЦ». По его словам, у правительства есть два месяца, чтобы «исследовать, каким образом используется государственное имущество в нижней лавре самой УПЦ… И в течение этих двух месяцев мы и будем принимать те или иные решения».