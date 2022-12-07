Мустамяэский трамплин приведут в порядок

Мустамяэский трамплин – важная достопримечательность, но из-за воздействия времени он нуждается в реконструкции.

«Сейчас готовы геологические исследования, в том числе и верхней части склона, а также экспертиза строения. На базе этих расчетов можно реализовать идею Рагнара Янисте для района Нымме поданную в рамках Народного бюджета 2021, которая стала победительницей – реконструировать трамплин и пристроить к нему смотровую площадку», - сказал старейшина района Нымме Кармо Кури.

«Реализация плана – долгосрочный процесс, поэтому разумнее было бы поделить его на два этапа, первый из которых предусматривает реконструкцию большого трамплина, а также строительство смотровой платформы и добавление лифта. Прогнозируемая стоимость работ первого этапа – почти два млн евро, - сказал Кури. – Мы планируем сотрудничать с Художественной академией, а также привлечь студентов, чтобы получить более масштабное представление о том, как можно обустроить эту территорию. Позже это стало бы отличной отправной точкой для организации архитектурного конкурса, чтобы перейти ко второму этапу».