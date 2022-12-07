В минувший понедельник в районной управе Нымме состоялась встреча, посвященная реконструкции и дальнейшему развитию мустамяэского трамплина. На встрече было принято решение реализовать проект в два этапа, первый из которых предусматривает реконструкцию и расширение трамплина К50. Второй этап касается малых траплинов и комплексного решения по этому участку.
Мустамяэский трамплин приведут в порядок
Мустамяэский трамплин – важная достопримечательность, но из-за воздействия времени он нуждается в реконструкции.
«Сейчас готовы геологические исследования, в том числе и верхней части склона, а также экспертиза строения. На базе этих расчетов можно реализовать идею Рагнара Янисте для района Нымме поданную в рамках Народного бюджета 2021, которая стала победительницей – реконструировать трамплин и пристроить к нему смотровую площадку», - сказал старейшина района Нымме Кармо Кури.
«Реализация плана – долгосрочный процесс, поэтому разумнее было бы поделить его на два этапа, первый из которых предусматривает реконструкцию большого трамплина, а также строительство смотровой платформы и добавление лифта. Прогнозируемая стоимость работ первого этапа – почти два млн евро, - сказал Кури. – Мы планируем сотрудничать с Художественной академией, а также привлечь студентов, чтобы получить более масштабное представление о том, как можно обустроить эту территорию. Позже это стало бы отличной отправной точкой для организации архитектурного конкурса, чтобы перейти ко второму этапу».
В ходе второго этапа прокта Эстонский лыжный союз и Ныммеский снежный городок предусматривают еще два важных изменения, вдобавок к вспомогательным зданиям, которые обеспечили бы более эффективное обслуживание и использование территории. Первое – передвинуть более низкие трамплины таким образом, чтобы все они находились рядом. Второе – необходимо найти возможность для перекрестного использования подъемника. Также подлежат сносу все амортизированные вспомогательные помещения возле трамплина К50.