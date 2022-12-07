Цены на нефть продолжают снижаться, а нефть марки Brent упала ниже 80 долларов впервые с января.
Цены на нефть рухнули: Brent подешевела до январского минимума
Цена на нефть в 2022 году была нестабильной. Цена на нефть начала расти перед вторжением России в Украину, пишет Reuters. Однако из-за ускорения инфляции западные страны ужесточают денежно-кредитную политику. Спрос еще больше снижается из-за коронавирусной политики Коммунистической партии Китая. Во вторник важнейшие фондовые индексы США также снизились.
«Нефтяные рынки в ближайшее время останутся волатильными из-за политики Китая в отношении коронавируса и политики центральных банков США и Европы», – сказал аналитик финансовой компании UBS Джованни Стауново.
В среду утром нефть марки Brent торговалась на уровне 79,52 доллара за баррель. Цена нефти WTI, торгуемая в США, составляет 74,37 доллара за баррель.
Западные страны на прошлой неделе установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это еще больше усугубляет неопределенность среди инвесторов на рынке нефти.