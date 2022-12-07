Цены на нефть рухнули: Brent подешевела до январского минимума

Цена на нефть в 2022 году была нестабильной. Цена на нефть начала расти перед вторжением России в Украину, пишет Reuters. Однако из-за ускорения инфляции западные страны ужесточают денежно-кредитную политику. Спрос еще больше снижается из-за коронавирусной политики Коммунистической партии Китая. Во вторник важнейшие фондовые индексы США также снизились.

«Нефтяные рынки в ближайшее время останутся волатильными из-за политики Китая в отношении коронавируса и политики центральных банков США и Европы», – сказал аналитик финансовой компании UBS Джованни Стауново.

В среду утром нефть марки Brent торговалась на уровне 79,52 доллара за баррель. Цена нефти WTI, торгуемая в США, составляет 74,37 доллара за баррель.