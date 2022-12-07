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Анетт Контавейт ради помощи животным передала на аукцион ценные лоты

rus.postimees.ee
Анетт Контавейт ради помощи животным передала на аукцион ценные лоты
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Анетт Контавейт с одной из спасенных собак.
Анетт Контавейт с одной из спасенных собак. Фото: Maria Roosaare

Уже третий год подряд первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выставляет свои спортивные костюмы, теннисные сумки и другие предметы, связанные с теннисом, на благотворительный аукцион, организованный в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ. Собранные в ходе аукциона средства направляются на оплату ветеринарных счетов бездомных животных.

Помощь домашним животным очень близка Анетт Контавейт, она и раньше поддерживала бездомных животных. Через аналогичный благотворительный аукцион, который состоялся в прошлом году, она собрала для животных приюта 4565 евро.

«К сожалению, в приют попадают животные, которым раньше приходилось жить в очень плохих условиях и состояние здоровья которых оставляет желать лучшего. Я очень надеюсь, что деньги, собранные на благотворительном аукционе, помогут оплатить медицинские счета животных и тем самым изменить их судьбу к лучшему», — пояснила Анетт Контавейт.

«На данный момент на попечении Varjupaikade MTÜ находятся 707 кошек, 48 собак и 6 мелких животных. К сожалению, нередко животное, попавшее в наш приют с улицы или из плохих условий содержания, бывает больным или травмированным. Многим из них требуются операции и другие ветеринарные процедуры, которые могут быть очень дорогими. Благодаря предыдущему вкладу Анетт Контавейт мы смогли вылечить и отправить большое количество животных в новые дома. Мы очень благодарны ей за то, что она и в этом году протянет руку помощи нашим подопечным», — прокомментировала Анни Анете Мыйсамаа, пресс-секретарь Varjupaikade MTÜ.

Аукцион начнется в среду, 7 октября в 12.00 и будет проходить на страничке Varjupaikade MTÜ в социальной сети «Фейсбук». Там собраны фотографии всех лотов с описаниями. В общей сложности выставлено 12 вещей, ставку можно делать на каждую по отдельности. Аукцион завершится во вторник, 13 декабря, в 19.00. Аукцион с отсроченным завершением – после сделанной ставки продлевается на пять минут. Победителем становится наивысшая ставка.

Чтобы принять участие в акционе, нажмите СЮДА

Varjupaikade MTÜ — крупнейшая в Эстонии организация, занимающаяся бездомными животными, в которую входят приюты в Ляэнемаа, Пярну, Таллинне, Вильянди, Выру и Валга, а также Центр защиты животных в Вильяндимаа. За 15 лет работы организация помогла приютить более 23 000 животных.

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