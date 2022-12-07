Галерея ⟩ За руль лучше не садиться: из-за выпавшего ночью снега дорожные условия очень тяжелые

Рано утром дороги почти везде покрыты снегом, который продолжал идти и ночью, и утром. Местами между колеями лежит смесь снега и реагентов или колеи обледенели. Температуры на материковой части страны минусовые, на островах плюсовые. Ситуация на дорогах сложная, дороги скользкие и покрыты снегом, они труднопроходимы!

По прогнозу, днем ожидается облачная погода, снег, местами метель и гололедица. На островах и западном побережье вероятны также мокрый снег и ледяной дождь. Снегопады продолжатся до вечера, условия движения на дорогах останутся сложными.

Департамент транспорта рекомендует по возможности избегать поездок, а если отказаться от поездки невозможно, то следует вести машину крайне внимательно и избирать стиль вождения, соответствующий условиям на трассе.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения учитывать, что условия зимних дорог изменчивы, и при планировании поездки необходимо запастись временем, при необходимости снижать скорость, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию.