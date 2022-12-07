Несколько недель назад министр экономики Рийна Сиккут сообщила, что государство примет решение о дальнейшей судьбе принадлежащей ему компании Operail, несущей убытки из-за ухода российского и белорусского транзита. Последние пять лет предприятие занималось сдачей вагонов в аренду, которые часто оказывались в России, и это изменилось совсем недавно, пишет журналист Анастасия Тидо.
Журналист ⟩ Уроки лицемерия от Министерства экономики и вагоны Operail
Министр признала, что ситуация кардинально изменилась. «Возврат прежних времен невозможен. Понятно, что если Operail получала большую часть доходов от бизнеса в России, то теперь нужно проанализировать, какое будущее ждет компанию», – сказала Сиккут. Уже очевидно, что чаша весов склоняется в пользу приватизации или ликвидации предприятия, так как было сказано, что «государство может сохранять стратегические возможности железнодорожных грузоперевозок и без специального предприятия, которое этим занимается».
Все это логично и разумно, но идея провоцирует уточняющие вопросы. Первое, что хотелось бы спросить в связи с признанием бесперспективности бизнеса Operail: а где вы раньше были? Допустим, Рийна Сиккут находится на своем посту недавно, но в Минэкономики есть бессменный с 2007 года вице-канцлер по вопросам транспорта Ахти Кунингас. В этом году его за отличную работу и вовсе сделали канц лером.
Ахти Кунингас сидел в совете авиакомпании Estonian Air (земля ей пухом), был председателем совета EAS (не будем перечислять проколы), курировал Таллиннский порт еще в те времена, когда случился коррупционный скандал и руководителей порта взяли под стражу. И именно Кунингас был одним из тех, кто в 2017 году поддержал двумя руками план развития бизнеса Operail на российском рынке.
К тому времени уже шла война в Донбассе, был оккупирован Крым, но это не помешало руководству госкомпании при поддержке вице-канцлера Минэкономики взять кредит на 35 миллионов евро, заказать у российских же производителей 500 полувагонов и 500 железнодорожных платформ, после чего сдать их в аренду там же, в России. При этом совет предприятия, в который специально пригласили опытных предпринимателей, был против этого плана.
Председатель совета резко раскритиковал бизнес-план, но Кунингас предпочел избавиться от строптивого председателя совета, а не от сомнительного плана. Более того, бывший министр экономики Меэлис Атонен давно говорил, что Operail нужно либо продать, либо ликвидировать. Привет нынешнему министру от бывшего. Теперь выясняется, что противники закупки вагонов в России были правы, но работу над ошибками никто проводить не собирается. Ахти Кунингас просто пошел на повышение за «весомый вклад в развитие» госкомпаний.
Второй вопрос, который вызывает вся эта канитель с выходом из отношений с Россией, состоит в том, что уже восемь месяцев государственное предприятие делает вид, что бизнес в России – это нормально. Война войной, а обед по расписанию. В мае на мой вопрос, приемлемо ли сейчас обеспечивать логистику государства-агрессора эстонскими вагонами, руководство Operail сообщило, что вагоны сдает в аренду не госкомпания, а некие европейские фирмы.
То есть можно предположить, что наш государственный бизнес все это время работал в России через компании-посредники, делая покер фейс – «это не мы, нас там нет»? Минэкономики тоже ничего не беспокоило до тех пор, пока российский рынок не схлопнулся усилиями всего Евросоюза и США. Ничего личного, просто бизнес. Это как бы говорит нам вице-канцлер, который пошел на повышение.
За те дни, которые прошли с момента публикации этого мнения в еженедельнике, история получила логичное продолжение. Газета Äripäev выяснила, что Operail планирует возить российский никель, объясняя это тем, что товар не находится под санкциями. На запрос журналистов министр экономики Рийна Сиккут еще раз четко сформулировала, что позиция государства как собственника предприятия по отношению к бизнесу в России изменилось: "Владелец Operail ожидает, что компания пересмотрит свои деловые отношения с Россией. Речь не только о необходимости соблюдать санкции. Ожидается, что деловые отношения будут пересмотрены и с этической точки зрения".