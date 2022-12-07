Каю Каллас включили в число самых влиятельных европейских политиков

«Урсула фон дер Ляйен не называла никаких имен, когда говорила: "Нам следовало прислушаться к тем, кто знает Путина". Но президент Еврокомиссии, вероятно, имела в виду Каю Каллас», – пишет Politico в среду.

«Немногие европейские лидеры столь решительно, четко и последовательно указывали на авторитарные угрозы Кремля, как премьер-министр Эстонии. И в то время, когда страны Западной Европы переосмысливают свою стратегию в отношении России, жестокое вторжение в Украину оправдывает подход Эстонии к Москве», – добавило издание.

Как пишет Politico, Каллас давно осознавала угрозу, которую может представлять Россия, в том числе для энергетической безопасности.

«Поэтому, когда перекрыли краны, Эстония была готова. Эстонский лидер, чья мать была депортирована в Сибирь советскими властями, была одним из самых громких и влиятельных голосов во время дебатов о санкциях», – говорится в статье.

Politico также отмечает, что еще за год до того, как Москва вторглась в Украину, Каллас призывала к санкциям против российских лидеров за нарушения прав человека, такие как отравление лидера оппозиции Алексея Навального. Она также критически настроена по отношению к Китаю, продвигая альтернативы так называемой пекинской политике «Новый шелковый путь» («Один пояс, один путь»).

С момента вступления в должность в 2021 году правительство Эстонии под руководством Каллас увеличило расходы на оборону, гарантируя, что Эстония останется одной из немногих европейских стран, которые превышают двухпроцентный порог расходов на оборону от ВВП среди стран НАТО.

«Возможность сказать "Я же вам говорила" придала Каллас больше влияния в Брюсселе и во всем мире», – говорится в статье.