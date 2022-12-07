Rail Baltic наступает: «Я чувствую, что государство может сделать с моей землей все, что захочет»

Лесные угодья лесного предпринимателя Марго Висну были принудительно отчуждены для создания коридора путей Rail Baltica. Фото: Михкель Марипуу

По словам Висну, в законе о приобретении недвижимого имущества в общественных интересах (KAHOS) говорится почти в самом начале, что отчуждение должна быть оправданным и справедливым. Предприниматель немного устало добавляет, что в случае принудительного отчуждения всегда все будет решено так, как говорит государство. «Здесь я говорю о работе всей моей жизни. Я накапливал деньги, чтобы купить эту недвижимость. Осушал, высаживал... Однако государство, не оценив перспектив, связанных с землей, предлагает мне цену, за которую никакими ухищрениями нельзя купить равноценную землю. Я чувствую, что в данном случае государство будет делать все, что захочет».

Ничем тут не поможешь, кроме как оспорить в суде. Судебное разбирательство в первой инстанции длилось почти два года, и там Висну так и не добился справедливости. «Суд сказал, что мы по-прежнему злонамеренные, и ни на что не хотим соглашаться», – констатирует бизнесмен. На самом деле, суд в первой инстанции навел тень и на Земельный департамент, усомнившись в правильности действий оценщика. Обе стороны обжаловали это решение в окружном суде.

Лесные угодья лесного предпринимателя Марго Висну были принудительно отчуждены для создания коридора путей Rail Baltica. Фото: Михкель Марипуу

Дом новый или старый?

На вопрос, почему другие владельцы земель, оставшихся на маршруте, не протестовали, Висну ответил, что на самом деле пытался собрать группу заинтересованных лиц, но... «Общее отношение такое, мол, кому не лень спорить с государством. Его невозможно победить».