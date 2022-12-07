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Автозаправки снизили цены на топливо до девятимесячного минимума

rus.postimees.ee
Автозаправки снизили цены на топливо до девятимесячного минимума
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Топливо.
Топливо. Фото: Tairo Lutter

В связи с падением цен на нефть на мировом рынке эстонские продавцы топлива ощутимо снизили цены на АЗС.

Так, компания Circle K сегодня снизила цены на моторное топливо. Новая розничная цена на бензин и дизельное топливо составляет 1,759 евро за литр.

«В последние дни цены на сырую нефть на мировом рынке падают, что позволило Circle K снизить цены как на моторное топливо, так и на дизельное топливо на всех АЗС по всей Эстонии. На данный момент на падение цен на мировом рынке в основном повлияло увеличение запасов в Европе и снижение спроса», – сказал Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti.

Цена 95-го бензина снижена на на четыре, а дизельного топлива на 10 центов за литр.

При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.

Менеджер по ценообразованию моторного топлива Circle K подчеркнул, что Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе. В компании заверили, что не занимаются покупкой, продажей и посредничеством автомобильного бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси.

Член правления AS Alexela Тармо Кярсна прокомментировал BNS, что цены на топливо на их АЗС также упали. По данным Кярсна, цены на мировом рынке снижаются с начала ноября. «Снижение в основном было вызвано снижением потребительского спроса, которое стало результатом продолжающихся ограничений в Китае из-за коронавируса и высокой инфляции. Цены на эстонских заправочных станциях в ноябре упали на 12 центов за литр», – сказал он.

«В начале декабря рынки ждали, какой потолок цен установят Евросоюз и G7 на российскую нефть, какое решение примет ОПЕК+ по объемам добычи и как повлияет эмбарго Евросоюза на российскую нефть рынок. В этот период цены как поднимались, так и снижались», – отметил Кярсна.

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