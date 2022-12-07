В связи с падением цен на нефть на мировом рынке компания Circle K сегодня снизила цены на моторное топливо. Новая розничная цена на бензин и дизельное топливо составляет 1,759 евро за литр.
Circle K снизила цены на топливо до девятимесячного минимума
«В последние дни цены на сырую нефть на мировом рынке падают, что позволило Circle K снизить цены как на моторное топливо, так и на дизельное топливо на всех АЗС по всей Эстонии. На данный момент на падение цен на мировом рынке в основном повлияло увеличение запасов в Европе и снижение спроса», – сказал Индрек Сасси, руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti.
Цена 95-го бензина снижена на на четыре, а дизельного топлива на 10 центов за литр.
При определении розничных цен на топливо Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и местной конкуренции.
Менеджер по ценообразованию моторного топлива Circle K подчеркнул, что Circle K Eesti AS закупает весь бензин и дизельное топливо непосредственно у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе. В компании заверили, что не занимаются покупкой, продажей и посредничеством автомобильного бензина или дизельного топлива, произведенного в России или Беларуси.