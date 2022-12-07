Путина эвакуируют в Латинскую Америку

Однако от Китая, как места возможного убежища после побега, нынешний Кремль отказался, говорит Галлямов.

«В перспективах сотрудничества с ним [с Китаем] потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других – особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало», – делится знаниями политолог.

В настоящее время рабочим вариантом эвакуации Путина и Ко является Латинская Америка – Аргентина и Венесуэла. Причем проект перемещения на территории, контролируемые Каракасом, курирует лично Игорь Сечин, давний соратник Путина, бывший вице-премьер, многолетний глава нефтяной компании «Роснефть».

Путин и Сечин в 2013 году. Именно Сечин считается организатором поглощения нефтяной компании ЮКОС и серии уголовных дел с многолетними тюремными сроками для бывших руководителей одной из ведущих независимых структур нефтяного сектора РФ, в том числе Михаила Ходорковского. Фото: AP

«У него [Сечина] хорошие личные отношения с Мадуро и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом. Как мне рассказали, непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин – правая рука главы "Роснефти"», – пересказывает откровения своих источников Аббас Галлямов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (справа) держит копию меча национального героя Венесуэлы Симона Боливара, а глава «Роснефти» Игорь Сечин (слева) радуется, наблюдая за своим другом во время подписания соглашения между «Роснефтью» и венесуэльской нефтяной компанией PDVSA в Каракасе, Венесуэла, 28 июля 2016 года. Фото: Reuters

Про Курилина известно, что до недавнего времени он руководил аппаратом «Роснефти». Летом 2022 года он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно «Ноеву ковчегу», утверждает политолог.