Нынешнее руководство РФ во главе с Путиным будет вывезено за границу в случае утраты контроля над страной. Политолог Аббас Галлямов со ссылкой на источники рассказал о проекте «Ноев ковчег», который готовят в Кремле.
Путина эвакуируют в Латинскую Америку
Российская власть не исключает военного поражения, которое приведет к падению нынешнего режима, что заставляет Кремль искать пути отхода на безопасные территории. Проект под неофициальным названием «Ноев ковчег» в российских верхах прорабатывается с весны, сообщил российский политолог Аббас Галлямов.
Ранее эксперт рассказывал Rus.Postimees о перспективах переворота в России и массовых акций протеста.
«Обычно инсайдерские истории я не пересказываю, но сегодня сделаю исключение. Во-первых, источнику слишком доверяю, а во-вторых, очень уж информация жареная. Итак, начиная с весны, путинское политбюро начало работу над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег". Как следует из названия, речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на Родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти, и ему придется куда-то срочно эвакуироваться», – написал политолог в своем телеграм-канале.
Галлямов отмечает, что изначально в качестве «основной площадки» рассматривался Китай. И этот вариант якобы лоббировал давний напарник Путина, старший брат банкира Юрия Ковальчука – Михаил Ковальчук. По данным The Times, Ковальчук был одним из идеологов нынешней войны с Украиной.
На Китай, как место для побега, ранее в интервью Rus.Postimees указывал и первый премьер Путина в 2000-2004 годах Михаил Касьянов.
«Больше фактически скрыться и негде. Китай – большая держава, которая не будет никогда Западу открываться так, чтобы выдать Путина Гаагскому трибуналу. Китай – союзник для Путина, хотя и не очень активно поддерживающий путинскую агрессию. Так что это вариант вполне возможный для рассмотрения», – говорил Касьянов в октябре.
Однако от Китая, как места возможного убежища после побега, нынешний Кремль отказался, говорит Галлямов.
«В перспективах сотрудничества с ним [с Китаем] потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других – особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало», – делится знаниями политолог.
В настоящее время рабочим вариантом эвакуации Путина и Ко является Латинская Америка – Аргентина и Венесуэла. Причем проект перемещения на территории, контролируемые Каракасом, курирует лично Игорь Сечин, давний соратник Путина, бывший вице-премьер, многолетний глава нефтяной компании «Роснефть».
«У него [Сечина] хорошие личные отношения с Мадуро и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом. Как мне рассказали, непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин – правая рука главы "Роснефти"», – пересказывает откровения своих источников Аббас Галлямов.
Про Курилина известно, что до недавнего времени он руководил аппаратом «Роснефти». Летом 2022 года он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно «Ноеву ковчегу», утверждает политолог.
Юрий Курилин окончил университет Хейворд в Калифорнии, работал в структурах BP, в том числе и на высоком посту директора по корпоративным вопросам (BP ранее принадлежало почти 20 % акций «Роснефти», что позволяло компании назначать 2 из 11 членов совета директоров, несмотря на заявления о выходе BP из структур российской компании в октябре 2022 года Сечин утверждал, что BP остается «теневым» акционером «Роснефти», сохраняет все права, в том числе и на дивиденды, которые только во втором полугодии составили 700 миллионов долларов – прим.ред.). Уточняется, что у Курилина есть американское гражданство и хорошие связи в США.
«К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного», – заключает Аббас Галлямов.
Стоит отметить, что страны Латинской Америки активно использовались военными и чиновниками нацистской Германии для спасения от преследования за преступления Третьего Рейха.
На фоне отступления российской армии с ранее оккупированных территорий Владимир Путин не стал появляться на главном международном политическом событии сезона саммите G20. При этом российский президент практически свернул практику своих личных визитов в российские регионы. Его охрана прорабатывает сценарии работы в условиях военного положения в Москве на случай попыток переворота.
Ранее стало известно, что Франция начинает подготовку к оранизации специального трибунала по преступлениям России в Украине. Эксперты собирают доказательства преступлений российской армии, которые соответствуют параметрам термина геноцид. По последним данным ООН подтверждается больше 17 тысяч жертв среди мирного населения Украины после нападения России 24 февраля.
Война Путина с Украиной продолжается уже 287 дней.
P.S. На этом фоне Кремль готовится объявить вторую волну мобилизации (читайте подробности в новом номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который выходит 8 декабря – прим.ред.), которая затроент уже не 300 тысяч резервистов, как это было в сентябре-октябре. По неподтвержденным данным цель новых облав – 700 тысяч человек.
Еще после объявления первой волны мобилизации в коцне сентября независимые СМИ сообщали, что в секретном пункте соответствующего указа Путина количество призываемых резервистов превышало 1 миллион человек. Социологи фиксировали, что мобилизация стала шоком для большинства россиян.