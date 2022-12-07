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Как выжить? ⟩ Цены растут пугающими темпами

rus.postimees.ee
Цены растут пугающими темпами
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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре повысился по сравнению с октябрем на 0,9% и по сравнению с ноябрем прошлого года – на 21,3%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 20,1% и услуги – на 23,5%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, – от общего повышения индекса каждое из них составило чуть более 30%. «Твердое топливо было дороже на 110,9%, поступившее в дома электричество – на 72,6%, тепловая энергия (отопление) – на 62,3% и газ – на 18,9%».

Из продуктов питания в сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожал сахар (104,2%). Мука и крупы подорожали на 74,9%, яйца — на 59,6%, прочие масла – на 53,7% и соусы – на 52,6%. «Бензин был дороже на 18% и дизельное топливо – на 40,8%», – добавила Трасанов.

В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило три пятых от общего повышения цен, а изменения цен, связанные с жильем, составили еще одну пятую.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2022

Группа товаров

Ноябрь 2021 –ноябрь 2022 %

Октябрь 2022 –

ноябрь 2022, %

ВСЕГО

21,3

0,9

Продукты питания и безалкогольные напитки

28,2

2,2

Алкогольные напитки и табак

7,0

0,3

Одежда и обувь

8,1

0,3

Жилье

46,1

1,1

Домашнее хозяйство

17,8

2,0

Здравоохранение

9,0

-0,3

Транспорт

18,1

-0,1

Связь

-0,4

-1,4

Досуг

12,8

0,0

Образование и детские учреждения

7,8

-0,2

Питание вне дома, размещение

16,1

-0,1

Различные товары и услуги

15,4

1,5

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