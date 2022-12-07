По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в ноябре повысился по сравнению с октябрем на 0,9% и по сравнению с ноябрем прошлого года – на 21,3%. Товары были дороже по сравнению с ноябрем прошлого года на 20,1% и услуги – на 23,5%.
Как выжить? ⟩ Цены растут пугающими темпами
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, – от общего повышения индекса каждое из них составило чуть более 30%. «Твердое топливо было дороже на 110,9%, поступившее в дома электричество – на 72,6%, тепловая энергия (отопление) – на 62,3% и газ – на 18,9%».
Из продуктов питания в сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожал сахар (104,2%). Мука и крупы подорожали на 74,9%, яйца — на 59,6%, прочие масла – на 53,7% и соусы – на 52,6%. «Бензин был дороже на 18% и дизельное топливо – на 40,8%», – добавила Трасанов.
В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило три пятых от общего повышения цен, а изменения цен, связанные с жильем, составили еще одну пятую.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2022
Группа товаров
Ноябрь 2021 –ноябрь 2022 %
Октябрь 2022 –
ноябрь 2022, %
ВСЕГО
21,3
0,9
Продукты питания и безалкогольные напитки
28,2
2,2
Алкогольные напитки и табак
7,0
0,3
Одежда и обувь
8,1
0,3
Жилье
46,1
1,1
Домашнее хозяйство
17,8
2,0
Здравоохранение
9,0
-0,3
Транспорт
18,1
-0,1
Связь
-0,4
-1,4
Досуг
12,8
0,0
Образование и детские учреждения
7,8
-0,2
Питание вне дома, размещение
16,1
-0,1
Различные товары и услуги
15,4
1,5