Как выжить? ⟩ Цены растут пугающими темпами

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, – от общего повышения индекса каждое из них составило чуть более 30%. «Твердое топливо было дороже на 110,9%, поступившее в дома электричество – на 72,6%, тепловая энергия (отопление) – на 62,3% и газ – на 18,9%».

Из продуктов питания в сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожал сахар (104,2%). Мука и крупы подорожали на 74,9%, яйца — на 59,6%, прочие масла – на 53,7% и соусы – на 52,6%. «Бензин был дороже на 18% и дизельное топливо – на 40,8%», – добавила Трасанов.

В сравнении с октябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило три пятых от общего повышения цен, а изменения цен, связанные с жильем, составили еще одну пятую.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, ноябрь 2022