200 млн евро отменяются - Роналду опроверг информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии

Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. По данным газеты Marca, португальский нападающий согласовал контракт с «Аль-Насром», он заключался на 2,5 сезона и должен был вступить в силу с 1 января 2023 года. Сумма выплат, с учетом рекламных соглашений, достигала 200 млн евро. Это делало Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира.