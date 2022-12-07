Игорь Калакаускас ⟩ В странах Балтии заигрались в борьбу с пацаном из питерской подворотни

Драма развернулась по самому грустному сценарию, и теперь значительная часть самого разного толка либералов находится в состоянии заметного недоумения. Ко многим приходит осознание того, что соблюдение формальных юридических процедур еще не дает гарантии победы здравого смысла.

Мне кажется, что в Европе вообще и в странах Балтии в частности немного заигрались в борьбу с путинским режимом. Пацан из питерской подворотни, наплевав на все правила приличия и достигнутые когда-то договоренности, навязал всем нам свои правила игры, которым мы покорно следуем. Иногда нам приходится делать вид, что оказываем ожесточенное сопротивление, переполняемся чувством негодования, но зачастую оказываемся в плену своих иллюзий, будучи совершенно неспособными дать достойную «ответочку».

Разумеется, я не призываю жахнуть по Кремлю ядерной бомбой, но предлагаю поразмыслить над тем, а чем мы реально можем помочь Украине и, в конечном счете, себе самим? Все наши потуги погрозить Москве кулаком не стоит всерьез рассматривать, ибо российскому вождю глубоко безразлично наше отношение к нему и к его инициативам. Я думаю, что из всех ныне живущих политиков и национальных лидеров Путина, если кто-то и интересует, то только Байден и еще пара-тройка человек, но точно, не мы.