Ситуацию с телеканалом «Дождь» не прокомментировал только ленивый. Большинство спикеров и аналитиков делилось своими размышлениями еще до того, как Латвия приняла решение аннулировать лицензию на вещание. Этим, пожалуй, можно объяснить некоторую уверенность обозначенных комментаторов в том, что «Дождю» сделают «китайское предупреждение» и канал отделается очередным штрафом. Но чуда не произошло, пишет публицист и учитель Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ В странах Балтии заигрались в борьбу с пацаном из питерской подворотни
Драма развернулась по самому грустному сценарию, и теперь значительная часть самого разного толка либералов находится в состоянии заметного недоумения. Ко многим приходит осознание того, что соблюдение формальных юридических процедур еще не дает гарантии победы здравого смысла.
Мне кажется, что в Европе вообще и в странах Балтии в частности немного заигрались в борьбу с путинским режимом. Пацан из питерской подворотни, наплевав на все правила приличия и достигнутые когда-то договоренности, навязал всем нам свои правила игры, которым мы покорно следуем. Иногда нам приходится делать вид, что оказываем ожесточенное сопротивление, переполняемся чувством негодования, но зачастую оказываемся в плену своих иллюзий, будучи совершенно неспособными дать достойную «ответочку».
Разумеется, я не призываю жахнуть по Кремлю ядерной бомбой, но предлагаю поразмыслить над тем, а чем мы реально можем помочь Украине и, в конечном счете, себе самим? Все наши потуги погрозить Москве кулаком не стоит всерьез рассматривать, ибо российскому вождю глубоко безразлично наше отношение к нему и к его инициативам. Я думаю, что из всех ныне живущих политиков и национальных лидеров Путина, если кто-то и интересует, то только Байден и еще пара-тройка человек, но точно, не мы.
Неизбежный крах действующей российской власти совершенно невозможно спрогнозировать во временном промежутке. Это произойдет неожиданно для всех, и вопрос лишь в том, какую конечную цену нам всем придется за это заплатить. Цена, если вы могли заметить, постоянно повышается – и не без стараний европейских политиков. Прикладывают усилия и наши латвийские братья. Так, 11 августа этого года бесстрашный Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, не сильно заботясь о том, какие дальнейшие действия стоило бы предпринять народным избранникам в связи с этим: разорвать дипломатические отношения? Объявить России войну? Выдворить из Латвии всех российских граждан? Или уничтожить в республике все, что напоминает о России?
В этой непростой задаче противостояния агрессору неожиданно свою услугу латвийским властям оказал расквартированный в Риге телеканал «Дождь», который на собственной шкуре смог почувствовать, что «на войне, как на войне». Не так давно в эфире Анна Монгайт опрометчиво назвала российскую армию «нашей», потом в заставке появилась карта, где Крым был обозначен как российский. Эти «косяки» были оценены Национальным советом по электронным средствам массовой информации Латвии в 10 тысяч евро. Думаю, что сумма для только что восставшего из пепла «Дождя», может, и не критичная, но заметьте, что этот штраф – даже не судебное решение, а требование совета, в состав которого входит пять человек.
Теперь все тот же совет решил поставить жирную точку в деятельности медиаканала – по крайней мере, на территории Латвии. У меня нет оснований сомневаться в компетентности членов Национального совета, но попробуем ответить на вопрос: кто выиграл от их решения? Латвийская республика, чья национальная безопасность вкупе с общественным порядком оказались под угрозой в связи с произнесенными в эфире фразой? Уверен, что последствия от такого «удара» по безопасности сильно преувеличены.
А вот проигравших от принятого решения много. В первую очередь, это латвийская аудитория, понимающая русский язык (а это, по самым скромным подсчетам, почти миллион человек). Замечу, что, согласно заявлению НСЭСМИ, он попросит об установке геоблокировки канала «Дождь» на платформе Youtube, чтобы контент стал недоступен в Латвии. «В России они могут свободно вещать в Интернете», – добавил глава совета Ивар Аболиньш, что должно, по всей видимости, вызвать вздох облегчения у российской аудитории.
Проживающим в Латвии журналистам опального телеканала – и замечу, оказавшихся там не совсем по доброй воле – могут аннулировать и виды на жительство, о чем уже просит глава минобороны Латвии Артис Пабрикис. И это не просто слова: процесс отзыва разрешения на пребывание в стране уже начался. Разумеется, озабоченным безопасностью государства латвийским чиновникам нет дела до каких-то российских журналистов, которые за последние десять месяцев уже наговорили в эфире на добрый десяток лет пребывания в местах не столь отдаленных, согласно российскому законодательству. Господин Пабрикис не постеснялся заявить также, что «телеканал «Дождь» должен переехать в Россию. […] Чаша нашего терпения переполнена».
Конечно, Эстония не захочет ссориться с Латвией из-за оппозиционного российского канала, но если у нас хотя бы начнется дискуссия о том, как мы могли бы поддержать профессиональных журналистов, то это уже будет сильным ходом. Впрочем, нашим политикам больше нравится заниматься рассылкой наручников непонятным деятелям, чем реально приближать день освобождения России и мира от кремлевского агрессора.