Сегодня на кухне обсуждаем праздники с психологом

Человек нуждается в праздниках. Это потребность – телесная и психологическая. Праздник дает отдых, праздник переключает. Но не только. Это еще и традиция, восходящая к глубокой древности, в которой проявляется наша связь с культурой.

В эпоху технического прогресса у праздников выдвинулась на передний план потребительская сторона. Потратиться на дорогой подарок, поразить воображение, удивить, с одной стороны. Удивиться и восхититься, рассыпаться в благодарностях и придирчиво отследить, кому досталось что-то подороже - с другой. Мы давно к этому привыкли. А заодно потеряли вкус праздника. Нередко возвращение к его сути - долгое и утомительное путешествие.

Но не значит ли это, что трудные времена помогают нам вернуть утраченные ощущения? Можем ли мы, сознавая всю тяжесть наступивших времен, извлечь из них для себя урок? В том числе, вернуться к истинным чувствам, поставив на паузу потребительские приоритеты?