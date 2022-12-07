Сиккут: ветроэнергетике Балтии нужно окно в Европу

Вчера Сиккут встретилась с заместителем министра Свеном Гигольдом из Министерства экономики и климатических изменений Германии и представителями оператора немецкой системы передачи 50Hertz, чтобы обсудить, среди прочего, необходимость создания общей морской сети, включая инициативу Baltic Offshore Grid Initiative, которая была запущена в конце 2020 года.

«Балтийское море обладает оценочным потенциалом оффшорного ветра до 93 гигаватт, из которых в настоящее время доступно лишь немногим более двух гигаватт. Поэтому странам, расположенным вокруг Балтийского моря, имеет смысл тесно сотрудничать для создания морской сети, которая позволит транспортировать возобновляемую энергию из наших морских районов в континентальную Европу, а также повысить привлекательность региона как инвестиционной среды», – сказала Сиккут.

Министр отметила, что для Эстонии развитие прибрежной ветроэнергетики является одним из основных способов содействия достижению климатических целей. Эстония поставила перед собой цель в 2030 году производить столько же возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем в стране, при этом будущая мощность морских ветряных установок составит более одного гигаватта.