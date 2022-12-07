Этим утром на перекрестке улиц Роопа и Аардла на окраине Тарту столкнулись две машины. В результате удара был задет и третий автомобиль, передает Tartu Postimees.
Галерея ⟩ На перекрестке столкнулись три автомобиля
Легковой автомобиль Ford Mondeo направлялся с улицы Аардла на улицу Роопа, когда ему наперерез выехал Kia Stonic. По первоначальным данным, водитель Ford не уступил дорогу водителю Kia, что и привело к столкновению.
В результате ДТП пострадал также автомобиль BMW, скорая помощь доставила одного из участников аварии на проверку в больницу.
Улицы Тарту покрыты снегом и местами скользкие. Департамент транспорта сообщил, что рано утром дороги почти везде покрыты снегом, который продолжал идти и ночью, и утром. Местами между колеями лежит смесь снега и реагентов или колеи обледенели. Температуры на материковой части страны минусовые, на островах плюсовые. Ситуация на дорогах сложная, дороги скользкие и покрыты снегом, они труднопроходимы!
Согласно прогнозу, днем ожидается облачная погода, снег, местами метель и гололедица. На островах и западном побережье вероятны также мокрый снег и ледяной дождь. Снегопады продолжатся до вечера, условия движения на дорогах останутся сложными.