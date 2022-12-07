Галерея ⟩ На перекрестке столкнулись три автомобиля

Легковой автомобиль Ford Mondeo направлялся с улицы Аардла на улицу Роопа, когда ему наперерез выехал Kia Stonic. По первоначальным данным, водитель Ford не уступил дорогу водителю Kia, что и привело к столкновению.

В результате ДТП пострадал также автомобиль BMW, скорая помощь доставила одного из участников аварии на проверку в больницу.

Улицы Тарту покрыты снегом и местами скользкие. Департамент транспорта сообщил, что рано утром дороги почти везде покрыты снегом, который продолжал идти и ночью, и утром. Местами между колеями лежит смесь снега и реагентов или колеи обледенели. Температуры на материковой части страны минусовые, на островах плюсовые. Ситуация на дорогах сложная, дороги скользкие и покрыты снегом, они труднопроходимы!