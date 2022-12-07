28 ноября в возрасте 39 лет скончался химик Павел Старков, ценный сотрудник и уважаемый ученый Института химии и биотехнологии Таллиннского технического университета. Павел умер от рака желудка.
Скончался молодой эстонский ученый Павел Старков
Павел родился 13 июня 1983 года в Таллинне в семье Ларисы и Владимира. Его талант и впечатляющие интеллектуальные способности проявились рано: Павел успешно участвовал в международных олимпиадах по химии, завоевав серебряную медаль в 2002 году и бронзовую медаль в 2001 году, а также первое место на Балтийской олимпиаде по химии в 2002 году. В том же году он с золотой медалью окончил Ласнамяэскую гимназию и начал изучать химию в Тартуском университете, который окончил с отличием в 2005 году.
Затем он получил степень магистра биомолекулярных наук в Имперском колледже Лондона под руководством профессора Алана Армстронга и доктора Дэвида Манна. В Англии он при помощи химической генетики изучал функции гистоновых деацетилаз (так называемых «эпигенетических оболочек» хромосом и, таким образом, супрессоров экспрессии генов). Во время учебы в докторантуре под руководством профессора Тома Шеппарда из Университетского колледжа Лондона Павел сосредоточился на применении борных кислот в процессе химического синтеза.
Он также присоединился к профессору Ульрике Эггерт в Институте рака Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школе, прежде чем получить докторскую степень в 2011 году. Во время учебы в докторантуре Павел сначала присоединился к исследовательской группе профессора Рафала Клайна в Институте Вейцмана, а затем также работал с профессором Иланом Мареком в Израильском технологическом институте Технион. Темой его исследований был дизайн и разработка новых и эффективных стерео- и энантиоселективных стратегий синтеза сложных молекулярных структур.
В 2016 году Павел начал работать в Таллиннском техническом университете в качестве старшего научного сотрудника и руководителя исследовательской группы. Павел был прекрасным и исключительно талантливым ученым. Областью его исследований являлся органический синтез. Именно его исследовательская группа разработала новые материалы для преобразования энергии, полагаясь на возможности водородной экономики. Кроме того, он разработал новаторские технологии в области химической биологии.
Впечатляет тот факт, что всего за шесть лет в ТТУ под руководством Павла докторские степени защитили трое кураторов, которые сейчас успешно продолжают свою научную карьеру в Латвии, США и Канаде. Павел Старков внес большой вклад в проведение олимпиад по химии – он помог в становлении многим участникам олимпиад, а также создал методические пособия по биохимии, которые до сих пор используются на сборах юных химиков. Он также прочитал много вдохновляющих лекций на эту тему. Всё вышеперечисленное навсегда останется его наследием.
Во время учебы, а также после ее окончания Павел получил несколько престижных стипендий и грантов. В дополнение к очень глубокому знанию своей специальности, Павел был в курсе самых важных вещей, которые происходили в сфере эстонской науки, включая научную политику, финансирование и управление научной деятельности.
Павел был активным популяризатором науки, в том числе долгожданным гостем программы «Кофе+» на канале ETV+. Коллеги запомнят Павла как исключительно внимательного и талантливого ученого, обладавшего прекрасным чувством юмора.
Павел останется в памяти своей спутницы жизни, его семьи и близких.
Прощание с Павлом состоится в пятницу, 9 декабря, в 13:30 в большом зале Таллиннского Крематория на Пярнамяэ.
От Института химии и биотехнологии ТТУ: Ричард Тамме и Надежда Конги.