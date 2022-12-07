Скончался молодой эстонский ученый Павел Старков

В 2016 году Павел начал работать в Таллиннском техническом университете в качестве старшего научного сотрудника и руководителя исследовательской группы. Павел был прекрасным и исключительно талантливым ученым. Областью его исследований являлся органический синтез. Именно его исследовательская группа разработала новые материалы для преобразования энергии, полагаясь на возможности водородной экономики. Кроме того, он разработал новаторские технологии в области химической биологии.

Впечатляет тот факт, что всего за шесть лет в ТТУ под руководством Павла докторские степени защитили трое кураторов, которые сейчас успешно продолжают свою научную карьеру в Латвии, США и Канаде. Павел Старков внес большой вклад в проведение олимпиад по химии – он помог в становлении многим участникам олимпиад, а также создал методические пособия по биохимии, которые до сих пор используются на сборах юных химиков. Он также прочитал много вдохновляющих лекций на эту тему. Всё вышеперечисленное навсегда останется его наследием.

Во время учебы, а также после ее окончания Павел получил несколько престижных стипендий и грантов. В дополнение к очень глубокому знанию своей специальности, Павел был в курсе самых важных вещей, которые происходили в сфере эстонской науки, включая научную политику, финансирование и управление научной деятельности.

Павел был активным популяризатором науки, в том числе долгожданным гостем программы «Кофе+» на канале ETV+. Коллеги запомнят Павла как исключительно внимательного и талантливого ученого, обладавшего прекрасным чувством юмора.

Павел останется в памяти своей спутницы жизни, его семьи и близких.

Прощание с Павлом состоится в пятницу, 9 декабря, в 13:30 в большом зале Таллиннского Крематория на Пярнамяэ.