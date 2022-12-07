День бесплатной сауны: жителей Ласнамяэ приглашают отпраздновать начало зимы

«С момента открытия Ласнамяэская баня пользуется большой популярностью. В этом году сауна прошла частичную реновацию и по-прежнему предлагает посетителям качественные услуги по приемлемым ценам. Чтобы познакомить жителей с нашей сауной и еще раз подчеркнуть ее положительное влияние на здоровье, мы впервые организовали предстоящее бесплатное мероприятие», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В среду, 21 декабря, с 11.00 до 20.30 в Ласнамяэской эко-бане (ул. Паэ, 19-2) состоится мероприятие, посвященное первому дню зимы. Для всех участников оно будет бесплатным, но следует учитывать, что необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться на банный день можно как электронно (ссылки для регистрации ниже), так и по телефону 645 7750. В день проведения мероприятия время посещения ограничено двумя часами. Всего будет четыре смены (11:00 – 13:00, 13:30 – 15:30, 16:00 – 18:00, 18:30 – 20:30), из которых при регистрации можно выбрать наиболее подходящую.

Основная цель мероприятия – познакомить население с традициями банного отдыха и различными видами саун и бочек для купания. В день мероприятия можно будет бесплатно посетить как Ласнамяэскую эко-баню, так и различные бочки для купания (еловую, сосновую, соляную и гидромассажную). Кроме того, на парковке перед зданием установят сауну с финской печью. Чтобы воспользоваться саунами и бочками, необходимо взять с собой купальники и сменную обувь для перемещения между сауной и бочками для купания на открытом воздухе.