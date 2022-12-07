В среду, 21 декабря, наступит зимнее солнцестояние или астрономическая зима. В честь этого события управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с Ласнамяэской эко-баней организует день бесплатной сауны.
День бесплатной сауны: жителей Ласнамяэ приглашают отпраздновать начало зимы
«С момента открытия Ласнамяэская баня пользуется большой популярностью. В этом году сауна прошла частичную реновацию и по-прежнему предлагает посетителям качественные услуги по приемлемым ценам. Чтобы познакомить жителей с нашей сауной и еще раз подчеркнуть ее положительное влияние на здоровье, мы впервые организовали предстоящее бесплатное мероприятие», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В среду, 21 декабря, с 11.00 до 20.30 в Ласнамяэской эко-бане (ул. Паэ, 19-2) состоится мероприятие, посвященное первому дню зимы. Для всех участников оно будет бесплатным, но следует учитывать, что необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться на банный день можно как электронно (ссылки для регистрации ниже), так и по телефону 645 7750. В день проведения мероприятия время посещения ограничено двумя часами. Всего будет четыре смены (11:00 – 13:00, 13:30 – 15:30, 16:00 – 18:00, 18:30 – 20:30), из которых при регистрации можно выбрать наиболее подходящую.
Основная цель мероприятия – познакомить население с традициями банного отдыха и различными видами саун и бочек для купания. В день мероприятия можно будет бесплатно посетить как Ласнамяэскую эко-баню, так и различные бочки для купания (еловую, сосновую, соляную и гидромассажную). Кроме того, на парковке перед зданием установят сауну с финской печью. Чтобы воспользоваться саунами и бочками, необходимо взять с собой купальники и сменную обувь для перемещения между сауной и бочками для купания на открытом воздухе.
Организаторы мероприятия обращают внимание, что при использовании бочек для купания рекомендуется надевать головной убор, поскольку сейчас очень холодно. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома, чтобы обеспечить безопасность всех участников.
Ласнамяэская эко-баня — это городская баня под ведомством управы района Ласнамяэ. Под крышей бани находятся отдельные сауны для мужчин и женщин, почасовой душ и салон красоты с квалифицированными специалистами. Как в мужской, так и в женской части имеются две разные бани, парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После хорошего пара имеется прекрасная возможность выйти на оборудованную удобными скамейками закрытую террасу – поистине идеальное место, где можно расслабиться и подышать свежим воздухом. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей есть экстремальный душ. Раздевалки оснащены запираемыми шкафчиками. Комплекс адаптирован для людей с ограниченными возможностями – широкие дверные проемы, удобные туалеты и входы в парные.
Зарегистрироваться на день встречи зимы в Ласнамяэской эко-бане можно по этим ссылкам:
11:00 – 13:00
Мужчины – https.//forms.gle/rbhU8zxhuSWfsahu6
Женщины – https.//forms.gle/JDoRUCqmVG6LZ5T1A
13:30 – 15:30
Мужчины – https.//forms.gle/sAGCXfqsKQYd3Jf9A
Женщины – https.//forms.gle/a421CYD2GznvaPer9
16:00 – 18:00
Мужчины – https.//forms.gle/rKTg1sjSvNhiA8Kv5
Женщины – https.//forms.gle/y9U6o3mSE4q1rod36
18:30 – 20:30
Мужчины – https.//forms.gle/HiGH6SWQrnkuYisy7
Женщины – https.//forms.gle/cZGodGBUVRyBKbof6