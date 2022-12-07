По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в ноябре на эстонском рынке новых легковых автомобилей не произошло серьезных изменений, и продажи остались на прошлогоднем уровне. И это условиях экономического кризиса.
Продажи новых машин в Эстонии: замечена странная аномалия
В ноябре в Эстонии было продано 1428 новых легковых автомобилей, что на 0,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев клиентам было передано более 19 281 новых легковых автомобилей, что на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ассоциации.
В разбивке по разным сегментам продолжают доминировать средние и малые паркетники, доля которых в ноябре составила 30,3% и 19,7% соответственно. Автомобили малого среднего класса были третьими по популярности – 17,7%. Доля автомобилей, использующих альтернативные виды топлива, в ноябре составила 36 процентов, из них 456 гибридных автомобилей, 46 электромобилей и 11 автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG).
И в ноябре лидером по продажам остается Toyota – жители Эстонии купили 260 автомобилей данной марки. Следом за ней расположилась Škoda с 202 автомобилями и Audi со 118 автомобилями. В тройку самых популярных моделей вошли автомобили Toyota Corolla (85), Audi Q2 (67) и Toyota RAV4 (65).
Рост на рынке коммерческих автомобилей продолжается пятый месяц подряд, и в ноябре было продано 420 новых коммерческих автомобилей, что на 9,9% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев текущего года клиентам было передано 4714 новых коммерческих автомобилей, что на 3,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самыми продаваемыми марками автомобилей в ноябре были Toyota и Renault, которых было реализовано 97 и 73 соответственно. В сегменте грузовых автомобилей лучшие результаты в ноябре показали Scania (28) и Volvo (26).