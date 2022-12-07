Продажи новых машин в Эстонии: замечена странная аномалия

В ноябре в Эстонии было продано 1428 новых легковых автомобилей, что на 0,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев клиентам было передано более 19 281 новых легковых автомобилей, что на 9,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ассоциации.

В разбивке по разным сегментам продолжают доминировать средние и малые паркетники, доля которых в ноябре составила 30,3% и 19,7% соответственно. Автомобили малого среднего класса были третьими по популярности – 17,7%. Доля автомобилей, использующих альтернативные виды топлива, в ноябре составила 36 процентов, из них 456 гибридных автомобилей, 46 электромобилей и 11 автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG).

И в ноябре лидером по продажам остается Toyota – жители Эстонии купили 260 автомобилей данной марки. Следом за ней расположилась Škoda с 202 автомобилями и Audi со 118 автомобилями. В тройку самых популярных моделей вошли автомобили Toyota Corolla (85), Audi Q2 (67) и Toyota RAV4 (65).

Рост на рынке коммерческих автомобилей продолжается пятый месяц подряд, и в ноябре было продано 420 новых коммерческих автомобилей, что на 9,9% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев текущего года клиентам было передано 4714 новых коммерческих автомобилей, что на 3,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.