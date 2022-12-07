В Германии задержали террористов, стремившихся свергнуть действующую власть

В прошедших сегодня утром рейдах приняли участие более 3000 полицейских по всей Германии, в том числе члены элитного антитеррористического подразделения. Было проверено 130 объектов. По данным немецких СМИ, это была одна из крупнейших полицейских операций в стране.

Целью операции было задержание лиц, принадлежащие к группировке т.н. «рейхсбюргеров», которые подозреваются в намерении «прорваться в немецкий парламент с применением насилия небольшой вооруженной группой», говорится в заявлении прокуратуры.

Задержанных обвиняют в создании террористической группы, целью которой было свержение существующего государственного порядка Германии и замена его «государством своего типа», говорится в заявлении. Двое из 25 арестованных были задержаны за границей: в Австрии и Италии.

В движение «рейхсбюргеров» входят неонацисты, конспирологи и энтузиасты оружия, не признающие легитимность современной Германской Республики.

В последние годы «рейхсбюргеры» стали более радикальными, вследствие чего теперь их рассматривают как угрозу безопасности. По данным прокуратуры, в состав сформированной не позднее ноября 2021 года террористической группы входят бывшие военнослужащие.

«Подсудимые объедины идеей отрицания государственных институтов и свободного демократического строя Федеративной Республики Германии». Подозреваемые отдавали себе отчет в том, что их план может быть осуществлен только с применением военных средств и насилия в отношении представителей государства, заявили в прокуратуре.

Министр юстиции Марко Бушманн выразил в Twitter признательность за задержание «подозреваемой террористической группировки», что, по его словам, показывает, что Германия в состоянии защитить свою демократию.