Министр: охрана окружающей среды не должна зависеть от выборов и политических игр

«Об окружающей среде нужно заботиться системно и независимо от того, кто находится у власти, и представитель какой партии возглавляет Министерство окружающей среды. Сейчас же, к сожалению, ради политических дивидендов и голосов многие вставляют палки в колеса тем, кто хочет реализовать очень нужные для окружающей среды инициативы. Так быть не должно. У нас только одна окружающая среда, и ее состояние сейчас далеко от удовлетворительного», – сказал Мадис Каллас, который был одним из организаторов форума.

«При этом я рад, что жители Эстонии, и особенно молодежь, все больше интересуются экологией и защитой окружающей среды. Но пока что люди еще недостаточно ориентируются в этой тематике. И прежде всего это касается русскоязычных по причине нехватки качественной информации на родном языке. Поэтому и появилась идея проводить форумы на русском языке для молодежи на актуальные темы в сфере окружающей среды. Наша цель – повысить осведомленность ребят, дать всем желающим возможность участвовать в решении важных для нашего общества проблем в области экологии и помочь в реализации наиболее интересных и перспективных проектов», – подчеркнул министр.

Соорганизатором форума стала действующая при Русскоязычном объединении социал-демократов рабочая группа по защите окружающей среды. «На форуме речь шла о наиболее значимых для Эстонии темах – зеленом переходе, в том числе возобновляемой энергии, необходимости улучшить состояние лесов и сократить загрязняющее окружающую среду потребление. Я рад, что помимо молодежи на форуме были и люди более старшего возраста. Это показывает, что защита окружающей среды важна для многих. Мы решили и дальше проводить такие форумы и предпринимать другие шаги, повышающие осведомленность людей в этой сфере и привлекающие их вносить в охрану среды больший вклад. И мы будем делать это независимо от того, получим мы в следующем правительстве портфель министра окружающей среды, или нет», – сказал председатель Русскоязычного объединения социал-демократов и советник министра по окружающей среде Кирилл Клаус.

Руководитель рабочей группы по защите окружающей среды при Русскоязычном объединении социал-демократов Дарья Мирная рассказала на форуме об изменении климата и способах борьбы с ним. Ведущий специалист Агентства окружающей среды Александр Тараскин познакомил участников форума с государственной политикой в сфере сбора, сортировки и переработки отходов, а также с возможностями сократить потребление так, чтобы от этого не страдало качество жизни. Один из лидеров всемирного движения Let’s Do It в Эстонии и кампании Teeme ära!, экоактивист Татьяна Лаврова представила концепцию зеленого перехода и роль каждого человека в этом процессе.