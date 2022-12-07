Таллинну передан титул Спортивной столицы Европы-2025

По словам мэра, Таллинн уже приступил к подготовке, чтобы с достоинством нести титул Спортивной столицы Европы 2025. «Нашей целью является организация различных спортивных мероприятий и занятий на протяжении всего года, чтобы они были интересны и для спортсменов, и для болельщиков, - отметил Кылварт. – В будущем году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы. Чтобы сформировать здоровое общество, которое с вниманием относится к экологии, мы должны поддерживать бережное отношение к окружающей среде и активный образ жизни. Однако работать ради этих целей необходимо последовательно и долго; именно на это будут направлены усилия Таллинна не только в будущем году, но и в последующие годы».

Таллинн представил заявку на титул Спортивной столицы Европы 2025 года как город, развивающий спорт, а также продвигающий здоровый и активный образ жизни. В заявке был дан основательный обзор деятельности Таллинна в сфере спорта, имеющейся инфраструктуры, а также планов на будущее. Комиссия, оценивающая соответствие необходимым критериям, решила, что Таллинн достоин носить титул Спортивной столицы Европы и может быть примером для остальных европейских городов.

Титул Спортивной столицы Европы передается начиная с 2001 года, также выбирают спортивные столицы и города на мировом и региональном уровне (среди городов, островов, общин, населенных пунктов). В Эстонии титул спортивного города Европы в 2020 году носил Курессааре, в 2021 – Эльва, в 2022 – Раквере. Спортивной столицей Европы в 2021 году была Малага, а в нынешнем году – Гаага, в следующем году ею станет Глазго, а в 2024 году – Женева.