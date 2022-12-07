Вчера вечером в Брюсселе президент организации ACES of Europe Жан Франческо Лупаттелли передал титул Спортивной столицы Европы 2025 года мэру Таллинна Михаилу Кылварту.
Таллинну передан титул Спортивной столицы Европы-2025
По словам члена правления организации ACES of Europe Йоханнеса Андре де Жу, присвоение титула Спортивной столицы Европы – это признание и награда для города, в котором отмечена выдающаяся организация спортивной жизни, которая достойна внимания на общеевропейском уровне. «Таллинн достоин титула Спортивной столицы Европы, в честь чего в 2025 году пройдет множество различных мероприятий и программ. Надеюсь, что в процессе подготовки к 2025 году, а также во время проведения богатой программы Спортивной столицы, Таллинн найдет новые направления и возможности для развития сферы спорта, которые можно будет применять и в дальнейшем».
По словам мэра Михаила Кылварта, почетный титул Спортивной столицы Европы город делит как награду за вклад в развитие сферы спорта со всеми спортсменами, тренерами и всеми увлеченными спортом людьми. «Так же как спортсменам нужно долгие годы тренироваться для победы в чемпионатах, так и за этим почетным титулом стоит многолетний труд и командная работа. И все же высокое звание предполагает и большую ответственность – титул Спортивной столицы Европы наделяет нас ролью проводника в области спорта и активного образа жизни на общеевропейском уровне, - сказал Кылварт. – В Таллинне мы с должным вниманием относимся к развитию общественного спорта и для этого у нас создана современная и разнообразная инфраструктура. Теперь перед нами открывается возможность поучаствовать в развитии общественного спорта на общеевропейском уровне, и мы с благодарностью принимаем такое доверие».
По словам мэра, Таллинн уже приступил к подготовке, чтобы с достоинством нести титул Спортивной столицы Европы 2025. «Нашей целью является организация различных спортивных мероприятий и занятий на протяжении всего года, чтобы они были интересны и для спортсменов, и для болельщиков, - отметил Кылварт. – В будущем году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы. Чтобы сформировать здоровое общество, которое с вниманием относится к экологии, мы должны поддерживать бережное отношение к окружающей среде и активный образ жизни. Однако работать ради этих целей необходимо последовательно и долго; именно на это будут направлены усилия Таллинна не только в будущем году, но и в последующие годы».
Таллинн представил заявку на титул Спортивной столицы Европы 2025 года как город, развивающий спорт, а также продвигающий здоровый и активный образ жизни. В заявке был дан основательный обзор деятельности Таллинна в сфере спорта, имеющейся инфраструктуры, а также планов на будущее. Комиссия, оценивающая соответствие необходимым критериям, решила, что Таллинн достоин носить титул Спортивной столицы Европы и может быть примером для остальных европейских городов.
Титул Спортивной столицы Европы передается начиная с 2001 года, также выбирают спортивные столицы и города на мировом и региональном уровне (среди городов, островов, общин, населенных пунктов). В Эстонии титул спортивного города Европы в 2020 году носил Курессааре, в 2021 – Эльва, в 2022 – Раквере. Спортивной столицей Европы в 2021 году была Малага, а в нынешнем году – Гаага, в следующем году ею станет Глазго, а в 2024 году – Женева.
Накануне торжественного мероприятия, в ходе которого был передан титул, представители Таллиннской делегации вице-мэр Вадим Белобровцев и заместитель руководителя департамента культуры и спорта Айво Нормак ознакомились с организацией спортивной жизни в Брюсселе. Курирующий сферы спорта и климата вице-мэр Бенуа Хеллингс рассказал о деятельности в области спорта, планах и задачах. Было единодушно отмечено, что нынешний энергетический кризис стал вызовом для всех предлагающих услуги в области спорта учреждений и предприятий. Также обсудили, как при постоянном росте численности населения обеспечить доступность занятий спортом как можно большему числу заинтересованных.