Подробности убийства трехлетней девочки в Латвии: мать, возможно, была пьяна

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) 4 декабря получила вызов в многоквартирный дом в Краславе, где семья сообщила о том, что со второго этажа двухъярусной кровати упала трехлетняя девочка. На месте происшествия медики констатировали смерть ребенка 2019 года рождения, была вызвана Государственная полиция. Прибывшие на место происшествия стражи порядка констатировали, что в отношении ребенка, возможно, было совершено преступление.

Полицейские обнаружили и изъяли на месте преступления вещественные доказательства, которые, вероятно, указывают на то, что погибший ребенок подвергался насилию. Нужно отметить, что в упомянутой семье растут еще трое детей в возрасте от одного года до шести лет.

По подозрению в убийстве ребенка на месте происшествия были задержаны его мать – женщина 1996 года рождения, а также отец – мужчина 1993 года рождения.

В ходе следствия выяснилось, что они ранее уже неоднократно попадали в поле зрения полиция за различные нарушения.

«В нашем поле зрения они были, но не в связи с насилием в семье, насилием по отношению к детям. Это было связано с чрезмерным употреблением алкоголя, а вместе с тем и с другими инцидентами – например, попытками суицида», – рассказал начальник отдела криминальной полиции Краславского участка Артур Плинта.

В понедельник, 5 декабря, суд Даугавпилса применил к матери меру пресечения - заключение под стражу.