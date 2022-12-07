Внимание, розыск! В Таллинне десятилетний мальчик убежал из школы без верхней одежды

В среду в полицию поступило сообщение, что десятилетний мальчик убежал из расположенной в Пыхья-Таллинне школы без верхней одежды. У него нет с собой телефона и без посторонней помощи он может попасть в опасность. Ингмар может передвигаться на автобусе, поэтому полицейские патрули ищут его сейчас по всему городу.