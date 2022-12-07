Ян Левченко ⟩ Изгнание «Дождя» из Латвии: между следами империи и национальными обидами

В этом нет ничего постыдного. Люди ищут место, где они могут беспрепятственно и с пользой для всех делать то, что они умеют. В данном случае – добросовестно работать с информацией, приближая прекрасное будущее и отдаляя проклятое прошлое. Но можно ли просто переместиться в пространстве, получив достойное предложение, пробежав глазами условия контракта и дав согласие, исходя из представления о своей безусловной и самодостаточной ценности? Так ли естественно просто переместиться и возобновить работу, никак не адаптировав ее под новый контекст? Оказывается, да. Это же российское медиа – и оно в послании! А его миссия – сохранить себя!