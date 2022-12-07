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Rimi: продажи праздничных продуктов идут на удивление хорошо

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Rimi: продажи праздничных продуктов идут на удивление хорошо
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Рост цен заставляет потребителя еще активнее искать желтые ценники.
Рост цен заставляет потребителя еще активнее искать желтые ценники. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Люди стали покупать более дешевые продукты питания и сократили покупки готовой еды и сладостей, сообщил в среду ERR менеджер по закупкам торговой сети Rimi Талис Раак.

«Подход к покупке продуктов питания определенно изменился. Доля кампаний увеличилась, а это означает, что люди все больше интересуются уцененными продуктами. И целенаправленно ищут более дешевые альтернативы в тех же категориях товаров. Вот почему, например, мы увеличили продажи товаров под собственными торговыми марками. Это означает, что в каждой категории люди отдают предпочтение более более дешевым товарам», – сказал Раак.

По его словам, продажи готовой еды падают, потому что, скорее всего, люди стали больше готовить дома. Например, продажи мясного фарша и мясных изделий не выросли, но спад оказался небольшим, и они продаются на уровне прошлого года, отметил Раак.

Люди также отказываются от покупки таких продуктов, которые они покупали для себя, например, в качестве вознаграждения. Раак сказал, что в категории молочных продуктов упали продажи йогуртов и молочных десертов.

Однако тот факт, что цены на продовольственные товары, выросли, влияет на маржинальность магазинов, а поскольку конкуренция между торговыми сетями очень высока, значит, никто не может сильно поднимать цены. Кроме того, маржа также снижается из-за того, что люди покупают более дешевые продукты, которые также обычно имеют более низкую маржу, пояснил Раак.

«В общей картине большое влияние по-прежнему оказывает рост цен на энергоносители, который в прошлом месяце показал чуть более положительную динамику, но сейчас снова начал расти, и на общие показатели определенно влияет достаточно негативно», – добавил он.

Раак признал, что за последний месяц цены повышались не столь активно, а  мировые рыночные цены на определенные группы товаров продемонстрировали признаки стабилизации. «Но я бы не рискнул делать прогнозы о том, что принесет следующий год. Да, на данный момент есть небольшое затишье, но я бы не рискнул сказать, что цены стабильны и не будут меняться», – сказал он.

На вопрос о том, как идут продажи праздничных товаров, Раак сказал, что продажи идут на удивление хорошо, и, похоже, люди не планируют экономить на праздничном столе.

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