Если погода не подкачает, Эстонию ожидают два крутых зимних авторалли

«Я рад, что Terminal Oil третий год подряд продолжает выступать титульным спонсором чемпионата Эстонии по ралли. Приятно наконец-то поделиться с участниками и зрителями расписанием на 2023 год, и я очень надеюсь, что в новом году мы увидим больше участников на трассе и больше любителей ралли возле трассы. Есть надежда, что хорошие зимние условия продержатся как минимум до середины февраля, чтобы можно было начать домашние чемпионаты зимними гонками. Рапла и Пайде, которые в последние годы вернулись в календарь чемпионатов Эстонии, нашли свое место в календаре и с нетерпением ждут участников. Уже второй год подряд участники смогут испытать себя и на домашнем этапе Кубка мира, кроме того, мы рады сообщить, что у организаторов ралли на Сааремаа также сохранились воля и драйв. Надеемся, что чемпионат Эстонии по ралли в 2023 году предложит захватывающие испытания и незабываемые битвы», -сказала Эмилия Абель, председатель оргкомитета гонок.