Эстонский союз автоспорта с радостью сообщает, что в 2023 году в чемпионате Эстонии по ралли Terminal Oil будет проходить шесть этапов.
Если погода не подкачает, Эстонию ожидают два крутых зимних авторалли
Более трех лет сезон начинается в Латвии, где в третьи выходные января проводится ралли Алуксне. Если позволит погода, спустя две недели участники соберутся в Отепя, чтобы третий год подряд бороться за победные кубки Otepää Winter Rally. Если в этом году в Отепя распределили половину очков чемпионата, то в 2023 году запланирован полноценный этап чемпионата. Ожидается, что после семилетнего перерыва участники из класса грузовиков EMV9 также примут участие в зимних раллийных соревнованиях.
«Очень здорово, что у нас появилась возможносьт вновь организовать зимние гонки, - сказал руководитель зимних гонок Отепя 2023 Марко Кооса. – Надеемся, что погода позволит провести соревнования на высшем уровне. Зимнее ралли в Отепя проходит в течение одного дня для получения полных очков чемпионата. Мы готовим четыре трассы неподалеку от Отепя, Канепи и Антсла, которые все участники должны будут преодолет дважды. Работы по подготовке к соревнованиям уже начались, и в настоящее время в Южной Эстонии снега хватает».
После двух зимних ралли чемпионат продолжится в начале мая в Центральной Эстонии, где третий год подряд пройдет ралли Рапла. Во второй половине июля в Тарту, кроме лучших гонщиков Эстонии соберется и весь топ чемпионата мира по ралли, чтобы побороться за очки ЧМ. Гонщики, участвующие в зачете чемпионата Эстонии, примут участие в WRC Rally Estonia в пятницу. В этом году, после долгого перерыва, на предстоящий сезон запланировано и вернувшееся в календарь чемпионатов Эстонии ралли Пайде. В последние выходные августа в Центральной Эстонии пройдет третье гравийное ралли сезона. Сезон чемпионатов традиционно заканчивается на Сааремаа, где в первые выходные октября все собираются на финал сезона.
В сезоне 2023 года автомобильного ралли Terminal Oil очки будут начисляться в десяти классах, а также в командном зачете. По просьбе нескольких участников для чемпионата был создан новый класс EMV Lada. Помимо Отепяэского зимнего ралли, в Рапла, Пайде и Сааремаа также примут участие участники класса грузовиков EMV9. Ралли в Пайде, которое пройдет в августе, является замещающим этапом чемпионата Латвии по автомобильным ралли.
В новом сезоне гонщики в возрасте до 26 лет могут соревноваться на переднеприводных автомобилях Ford Fiesta в гонках Estonian Junior Challenge за главный приз в размере 50 000 евро, который вручается Эстонской ассоциацией автоспорта, M-Sport Poland и производителем шин Pirelli. В категории юниоров в зачет идут пять из шести гонок.
Rallikomitee esimees Emilia Abel:
«Я рад, что Terminal Oil третий год подряд продолжает выступать титульным спонсором чемпионата Эстонии по ралли. Приятно наконец-то поделиться с участниками и зрителями расписанием на 2023 год, и я очень надеюсь, что в новом году мы увидим больше участников на трассе и больше любителей ралли возле трассы. Есть надежда, что хорошие зимние условия продержатся как минимум до середины февраля, чтобы можно было начать домашние чемпионаты зимними гонками. Рапла и Пайде, которые в последние годы вернулись в календарь чемпионатов Эстонии, нашли свое место в календаре и с нетерпением ждут участников. Уже второй год подряд участники смогут испытать себя и на домашнем этапе Кубка мира, кроме того, мы рады сообщить, что у организаторов ралли на Сааремаа также сохранились воля и драйв. Надеемся, что чемпионат Эстонии по ралли в 2023 году предложит захватывающие испытания и незабываемые битвы», -сказала Эмилия Абель, председатель оргкомитета гонок.
Расписание чемпионата Эстонии по авторалли Terminal Oil на 2023 год:
1. Rally Alūksne 20-21 января
2. Otepää Talveralli 4 февраля
3. Rapla Rally 5-6 мая
4. Rally Estonia 21 июля
5. Paide Rally 25-26 августа
6. Saaremaa Rally 6-7 октября