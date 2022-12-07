Сегодня, 7 декабря, в 13:17 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Койдула в Кадриорге в Таллинне открытом огнем полыхает балкон пятиэтажного жилого дома.
Фото и видео ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар
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В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар
Работы по тушению пожара начались в 13.27 и продолжаются до сих пор.
На данный момент информации о пострадавших нет.
«Я сам был в квартире, но поскольку у меня окна выходят на другую сторону, я ничего не видел из своей квартиры. Я даже сирены не слышал», – рассказал Elu24 житель соседнего дома. Он узнал о пожаре от дочери, которая также сняла видео.
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