Фото и видео ⟩ В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар

«Я сам был в квартире, но поскольку у меня окна выходят на другую сторону, я ничего не видел из своей квартиры. Я даже сирены не слышал», – рассказал Elu24 житель соседнего дома. Он узнал о пожаре от дочери, которая также сняла видео.