Спасательный департамент отправил в Украину еду и теплую одежду

В Украину было отправлено 1536 упаковок высококалорийной сухой еды, 200 футболок, 200 толстовок, 75 флисовых курток, 100 курток и 300 головных и лицевых покрытий. Стоимость всей посылки 181 711 евро, которую профинансировало Министерство иностранных дел.

«Зима началась, но самые холодные месяцы еще впереди. Кроме обычной и непрерывной спасательной и профилактической работы в Эстонии, Спасательный департамент также занимается и международным сотрудничеством. Сейчас Украина нуждается в нашей помощи, чтобы пережить самое холодное время в году. Нуждающимся нужно помогать и если мы будем помогать своим партнерам, то можем быть уверенны, что помогут и нам, если будет такая необходимость», – сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Андреас Анвельт.

«Гуманитарный кризис в Украине, вызванный агрессией России, усугубляется, и помимо военной, экономической и политической помощи важно оказание гуманитарной помощи для облегчения человеческих страданий на войне. В нынешних сложных погодных условиях необходимо совместными усилиями обеспечить выживание украинского народа в ситуации, когда Россия без разбора атакует гражданские объекты, жизненно важную инфраструктуру Украины, и миллионы людей остаются без электричества. Эта посылка точно не будет последней, и мы сделаем всё, чтобы ответить на запросы о помощи Украины», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Министерство иностранных дел уже предоставило гуманитарную помощь Украине, чтобы помочь ее жителям, вынужденным переселенцам, беженцам в Грузии подготовиться и пережить эту зиму в общей сложности на 665 826 евро.

В феврале Спасательный департамент отправил в Украину в качестве гуманитарной помощи палатки, спальные мешки, лежаки, системы обогрева палаток и дизельные генераторы. В июле лидеры спасательных служб из стран Балтии и Польши договорились с Украиной о поддержке спасательных операций и гражданской защиты и подписали меморандум о доброй воле.