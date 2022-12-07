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Суд ответил на вопрос преступника о том, что будет, если ударить полицейского

Марко Суурмяги
Суд ответил на вопрос преступника о том, что будет, если ударить полицейского
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Кулак. Фото иллюстративное.
Кулак. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

«Что будет, если я тебе сейчас врежу?» – спросил постоянно имевший проблемы с законом Сулев Янес, сидя в полицейской машине, когда патруль вез его с автовокзала Вильянди в полицейский участок. В следующий момент пьяный Янес попытался ударить стража правопорядка в полицейской машине, и в ноябре получил ответ на свой вопрос – полгода тюрьмы.

В октябре 2010 года Янес привлек к себе внимание тем, что свалил большую кучу опавших листьев перед входной дверью церкви Сууре-Яани, повесил куртку на ручку двери, а затем поджег их.

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