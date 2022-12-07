Суд ответил на вопрос преступника о том, что будет, если ударить полицейского

«Что будет, если я тебе сейчас врежу?» – спросил постоянно имевший проблемы с законом Сулев Янес, сидя в полицейской машине, когда патруль вез его с автовокзала Вильянди в полицейский участок. В следующий момент пьяный Янес попытался ударить стража правопорядка в полицейской машине, и в ноябре получил ответ на свой вопрос – полгода тюрьмы.