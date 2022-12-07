Карина Орлова, бывший журналист «Эхо Москвы», которая сейчас живет и работает в Вашингтоне, считает, что стенания так называемой прогрессивной части российского общества по поводу закрытия телеканала «Дождь» неуместны и свидетельствуют о великорусском шовинизме.
КАРИНА ОРЛОВА ⟩ Сейчас не время для русского великодержавного стона
Уродство всей этой истории заключается в том, что русские даже не понимают, что диктовка латвийским властям, как вести себя в этой ситуации, как раз и является причиной того, что им нигде не рады.
Это нежелание сдаться и отказ даже попытаться понять является самой сутью российского империализма.
«Российская либеральная общественность» – как и сами сотрудники «Дождя» – обвинила «ненавистников», «завистников», худрука Нового театра Херманиса и министра обороны Латвии в отзыве лицензии у телеканала. Единственным, кто не виноват, был сам канал. Правильно ли я понимаю, что враг-ненавистник или даже сам художественный руководител Херманис пробрался в студию Дождя и нарисовал Крым в составе РФ, а также записал те же два абзаца «искажений»? И что Херманис также провел фейковое интервью с мэром Риги на тему советских памятников?
Получается, что, не говоря уже о критике «Дождя» за явные языковые ошибки (как говорили великие деятели: «Парламент – не место для дискуссий»), латвийские власти даже не вправе решать, как на это реагировать. Они не имеют права решать, штрафовать или отзывать лицензию, потому что «мы здесь, чтобы бороться со злом, а вы слушайте в сторонке и не вмешивайтесь».
Боюсь, что здесь также таится чувство превосходства, потому что «что такое Рига рядом с Москвой».
Латвия может сто раз ошибаться на чей-то вкус и быть чересчур резкой (хотя в ситуации войны, когда Латвия может стать очередной жертвой нападения, вряд ли кого-то можно обвинить в этом), но она имеет право действовать так, как считает нужным.
И уж точно Латвия не обязана предоставлять убежище кому-либо из России. Даже если они борцы со злом.
Глава Национального совета по СМИ Латвии написал в Twitter, объявляя о решении отозвать лицензию, что «Совет убежден, что из-за того, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает масштаб и серьезность нарушений, они не могут работать на территории Латвии». И эта оценка является не юридической, а человеческой и содержательной, и объясняет внутренние причины недовольства «Дождем» и нежелания принять извинения как достаточную меру.
Потому что извинений не было, и все могли читать надменные посты про хейтеров и завистников. И никто не извинился ни за интервью о советских памятниках, ни за включение Крыма на карту Российской Федерации.
Россияне, похоже, не понимают, что сейчас уже не 2010 год, когда деньги текли ручьями, группа «Ленинград» играла на частных вечеринках, а Москва все еще была европейской метрополией.
Короче говоря, сейчас не время для русского великодержавного стона.