КАРИНА ОРЛОВА ⟩ Сейчас не время для русского великодержавного стона

Уродство всей этой истории заключается в том, что русские даже не понимают, что диктовка латвийским властям, как вести себя в этой ситуации, как раз и является причиной того, что им нигде не рады.

Это нежелание сдаться и отказ даже попытаться понять является самой сутью российского империализма.

«Российская либеральная общественность» – как и сами сотрудники «Дождя» – обвинила «ненавистников», «завистников», худрука Нового театра Херманиса и министра обороны Латвии в отзыве лицензии у телеканала. Единственным, кто не виноват, был сам канал. Правильно ли я понимаю, что враг-ненавистник или даже сам художественный руководител Херманис пробрался в студию Дождя и нарисовал Крым в составе РФ, а также записал те же два абзаца «искажений»? И что Херманис также провел фейковое интервью с мэром Риги на тему советских памятников?

Получается, что, не говоря уже о критике «Дождя» за явные языковые ошибки (как говорили великие деятели: «Парламент – не место для дискуссий»), латвийские власти даже не вправе решать, как на это реагировать. Они не имеют права решать, штрафовать или отзывать лицензию, потому что «мы здесь, чтобы бороться со злом, а вы слушайте в сторонке и не вмешивайтесь».

Боюсь, что здесь также таится чувство превосходства, потому что «что такое Рига рядом с Москвой».